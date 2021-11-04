英倫銀行爆冷不加息　鎊匯即跌　惟預告未來數月加息

英倫銀行公布一個讓市場人士驚訝的議息會議結果，決定按兵不動，維持現行0.1厘利率，同時繼續實施現行買債計劃，將整個資產購買計劃規模保持在8,950億英鎊。

市場人士原預期英倫銀行會宣布加息，成為首個加息的G7國家。

不過英倫銀行又指出，為實現2%的通脹水平，未來數個月有需要上調利率。

英倫銀行公布議息結果後，英鎊兌美元最新報1.3575，跌0.82%；歐元兌英鎊報0.8513，升0.36%，英鎊兌港元最新報10.557，跌0.89%。

英國股市方面，富時指數最新報7275點，升26點。

稱維持現行貨幣政策屬恰當

英倫銀行於議息聲明內指出，貨幣政策委員會（MPC）內有份投票委員作出7比2決定，維持現行0.1厘利息，並指出保持現有貨幣政策措施屬恰當。其中兩名委員拉姆斯登和桑德斯投票支持將利率從0.1厘調升至0.25厘。

同時亦以6比3決定維持現有購買投資級別企業債規模，目前該買債計劃規模為200億英鎊；以及現行8,750億英鎊購買政府債券計劃規模。即整個買債計劃規模維持在8,950億英鎊。

在議息聲明內央行亦披露了部份貨幣政策報告的展望，當中包括通脹及經濟增長前景。相關展望建基於截至上月27日的前15日，資產及能源平均價格，讓市場人士預期至2022年底，利率會升至1厘。報告內假設2022年能源批發價格走勢，隨後會保持平穩，惟這樣的預期具有一定風險。

料通脹明年下半年顯著回落

聲明內又指出，在今年第三季不論是全球或是英國經濟增長，較8月時的預測放緩，主要受到供應鏈問題影響。同時全球對產品需求快速增長，導致個別環節供應鏈陷入樽頸。英國更出現疲弱的消費需求信號，又預期樽頸問題在短期內仍會存在，及新冠肺炎疫情難免對全球及英國經濟帶來影響。英倫銀行在明年首季，當地經濟規模可恢復至2019年第四季水平。

英倫銀行降低未來12個月通脹預測，由3.2%下調至3.1%，而上月通脹水平則處於4%以下，主要受天然氣價格導致能源價格上升影響，又預期通脹在11月將升至4.5%，在整個冬天會維持在此水平，由核心消費品及食物價格帶動。該行料通脹在明年4月見頂，通脹水平大約為5%。該行預料通脹上揚壓力將逐步消散，與供應鏈問題將紓緩，全球供需將再平衡，及能源價格終止升勢，預料在明年下半年通脹將會明年回落。在未來2年通脹會略高於2%。