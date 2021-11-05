英意外不加息　鎊匯創年半最大跌幅　銀行股料受累｜早市部署

港股終止連續七日跌浪，重上25200點水平，再度挑戰50天線阻力位。隔晚美股三大指數個別發展，當中銀行股受壓，拖低道指，主要原因在於英國央行意外未有加息，觸發歐美國債債息齊齊回吐。預期今日本港國際銀行股亦有機會跟隨受壓。



美國銀行股全線挫逾2%

美股昨晚三大指數個別發展，當中標普五百指數和納斯達克指數連升六日，再創新高，至於道瓊斯指數則結束連續五天升勢，主要受累銀行股拖累，當中美國銀行、花旗集團及富國銀行全線挫逾2%。

銀行股受壓，因本周歐央行、美聯儲及英倫銀行三大央行皆發出鴿派言論，先是歐洲央行行長於公開活動表示，明年加息機會極微，再到美聯儲一如預期縮減買債，而未有訂下加息時間表；最後再到昨晚英倫銀行一反早前向市場傳遞的加息預期(上月英倫銀行行長貝利表示，英國通脹可能持續更長時間，央行必須採取行動遏制通脹)，意外維持利率不變，僅表示會在未來數月考慮加息。

英國意外不加息英鎊創年半最大跌幅 （資料圖片）

英國債息創脫歐公投以來最大跌幅

對此，市場人士形容英倫銀行之前傳達的信息是前瞻誤導，指英倫銀行嚴重失去信譽，很難修復。

消息觸發英鎊匯價急挫，兌美元下挫逾1%，是逾18個月來最大單日跌幅。而加息落空亦拖累英國2年和5年期短債孳息率急跌，並且錄得2016年脫歐公投以來最大跌幅。同時債息跌勢延至美國債市，美國國債孳息率下跌，十年期美國國債息回落至1.54厘水平。

考慮到隔晚歐洲銀行股及美國銀行股全線走軟，今日本港同業料跟隨下跌，當中滙豐銀行(005)及渣打銀行(2888)等料受壓，由於滙豐是恒指重磅成分股，佔恒指比重近7%，料對恒指造成拖累。