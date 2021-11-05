港股重返兩萬五關　內需股發力　海底撈逆市漲4%｜持續更新

周四美股三大指數個別發展，道指高位受阻微跌33點或0.09%；納指及標指雙雙破頂，分別升0.8%及0.4%。相反中概股普遍受壓，恒生指數ADR亦跌超300點，失守24900點，期貨亦跌近300點，料港股今日再考驗25000點關。



【10：45】重上25000點 內需股發力

恒指早段跌超400點後，及後跌幅收窄至不足200點，主要受惠內需股發力。

海底撈（6862）升逾4%；李寧（2331）漲逾3%；蒙牛（2319）升超2%；安踏（2020）亦漲近1%。

【10：00】跌幅曾擴大至逾400點

恒指開市跌超200點後，早段跌幅一度擴至逾400點，低見24806點。

重磅滙豐股價未見支持，最多跌逾半成，低見44.6元，創上月12日以來低。

旭通控股（1826）復牌後，勁升逾1.08倍，最新報0.24元，成交額僅105萬元。旭通控股公布，公司已解決導致核數師不發表意見的所有問題(基礎包括有關應收款項、應付稅項及持續經營不發表意見)，且復牌指引已悉數達成及獲聯交所信納。

奧園健康﹙3662﹚開市暴瀉，一度跌超26%，最新報3.01元，仍跌近兩成，成交額2,430萬元。母企中國奧園﹙3883﹚亦見下跌，現報2.24元，瀉11.11%。

【09：20】港股低開274點 藥明再瀉3.4%

恒生指數開報24950點，低開274點，成交額30.24億元。

成份股方面，英倫銀行爆冷不加息，英鎊隨即受壓，滙豐（0005）今早低開4.56％，報45元，創半個月低，為表現最差藍籌。

重磅股ATM全線向下，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌約2%。

藥明生物（2269）再跌超3%，報101.2元。

佳兆業系早上宣布停牌，上午9時正起短暫停止買賣，包括佳兆業集團﹙1638﹚、佳兆業健康﹙0876﹚、佳兆業美好﹙2168﹚、佳兆業資本﹙0936﹚。