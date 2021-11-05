滙豐及騰訊皆挫3%　累港股全日跌354點　海底撈逆市勁彈5.5%

周四美股三大指數個別發展，道指高位受阻微跌33點或0.09%；納指及標指雙雙破頂，分別升0.8%及0.4%。相反中概股普遍受壓，恒生指數ADR亦跌超300點，失守24900點，期貨亦跌近300點，料港股今日再考驗25000點關。



【１６：２８】港股低收挫354點

港股經過上日反彈後，今日再度跌市低收，期間更一度跌500點，低見24724點，全周跌507點。

恒指收市報24870點，跌354點，國指跌132點，報8820點，科指跌6276點，跌98點，成交額為1,283點。

今日大市再次低收，與滙豐（0005）﹑騰訊（0700）﹑阿里（9988）等重磅股皆跌逾3%有關。阿里收市報159.5元，跌3.7%，滙豐收市報45.5元，跌3.5%，騰訊跌3%，報466.2元。美團（3690）收市報277.6元，跌2.9%。

油股全面低收，中石油（0857）更是全日跌幅最大藍籌股，收市報3.44元，跌5%，中石化（0386）跌2.6%，報3.72元，中海油（0883）跌1.9%，報8.18元。

醫藥股亦處弱勢，中生製藥（1177）跌1.8%，藥明（2269）跌2.7%，報102元。

持續受負面消息困擾的內房股，今日仍下跌，恒大（3333）跌2.5%，報2.3元，中海外（0688）跌1%，報16.36元，碧桂園（2007）跌2.8%，世茂（0813）跌13.3%，報9.68元。

不過跌市中亦有亮點，海底撈（6862）出現強勁反彈，收市報21.05元，飆5.5%。

【15：19】港股跌勢擴大至逾400點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報24795點，跌429點，國指最新報8801點，跌152點，科指最新報6265點，跌110點。

滙豐（0005）跌3.8%，報45.35元，騰訊（0700）跌3.1%，報466元。

【14：17】港股跌勢擴大至逾300點

港股跌勢擴大，恒指最新報24895點，跌330點，國指報8836點，跌116點，科指報6304點，跌70點。

滙豐（0005）曾低見44.6元，最新報45.1元，跌4.3%，中銀（2388）跌1.6%，報24.45元。

科技股亦受壓，騰訊（0700）挫2.6%，報468.4元，阿里（9988）跌3.3%，報160.2元，美團（3690）跌2.5%，報278.8元。

【13：00】午後兩萬五爭持

港股午後於兩萬五點水平爭持，跌幅維持逾200點。

恒大汽車（0708）午後跌幅擴大至近8%，低見3.28元，成交額約2,300萬元。

中國恒大（3333）亦跌逾3%，低見2.28元，成交額約2,500萬元。

領展（0823）中午開市前宣布短暫停牌，停牌前報68.7元，成交額約5,751萬元。

【12：00】午市未能企穩兩萬五

恒生指數午市收報24985點，跌240點或0.95%，成交額僅693.25億元。

海底撈逆市升6.46%，為表現最佳藍籌。

滙控半日仍跌超半成，收報44.7元，成交額達9.07億元。

恒生科技指數中午收報6326點，跌0.76%；國企指數收報8883點，跌0.78%。

【10：45】重上25000點 內需股發力

恒指早段跌超400點後，及後跌幅收窄至不足200點，主要受惠內需股發力。

海底撈（6862）升逾4%；李寧（2331）漲逾3%；蒙牛（2319）升超2%；安踏（2020）亦漲近1%。

【10：00】跌幅曾擴大至逾400點

恒指開市跌超200點後，早段跌幅一度擴至逾400點，低見24806點。

重磅滙豐股價未見支持，最多跌逾半成，低見44.6元，創上月12日以來低。

旭通控股（1826）復牌後，勁升逾1.08倍，最新報0.24元，成交額僅105萬元。旭通控股公布，公司已解決導致核數師不發表意見的所有問題(基礎包括有關應收款項、應付稅項及持續經營不發表意見)，且復牌指引已悉數達成及獲聯交所信納。

奧園健康﹙3662﹚開市暴瀉，一度跌超26%，最新報3.01元，仍跌近兩成，成交額2,430萬元。母企中國奧園﹙3883﹚亦見下跌，現報2.24元，瀉11.11%。

【09：20】港股低開274點 藥明再瀉3.4%

恒生指數開報24950點，低開274點，成交額30.24億元。

成份股方面，英倫銀行爆冷不加息，英鎊隨即受壓，滙豐（0005）今早低開4.56％，報45元，創半個月低，為表現最差藍籌。

重磅股ATM全線向下，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌約2%。

藥明生物（2269）再跌超3%，報101.2元。

佳兆業系早上宣布停牌，上午9時正起短暫停止買賣，包括佳兆業集團﹙1638﹚、佳兆業健康﹙0876﹚、佳兆業美好﹙2168﹚、佳兆業資本﹙0936﹚。