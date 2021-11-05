百大：花樣年項目逾期　與杭州啟策溝通要求提可行方案保護權益

百大集團發布公告稱，2021年6月18日，公司以自有資金向杭州鴻同出資1億元人民幣，通過杭州星昂向杭州花浦發放借款。公司本次投資的預期收益率為每年10.8%，按季收取預期收益。公司已分別於2021年6月21日收到8.9萬元款項、於2021年9月18日收到264.85萬元款項。

根據協議約定，該項目的投資期限不超過4個月。若杭州花浦逾期清償債務本金或利息超過10日的，杭州星昂有權處置杭州花錦的股權，同時上海花樣年不再參與杭州星昂任何財產分配。截至11月5日，杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。目前相關各方尚在溝通中以推進事項的解決。

花樣年項目逾期可能對公司2021年度經營業績產生影響，具體影響程度尚無法準確判斷。公司正在積極努力與杭州啟策進行溝通，要求對方採取相應措施，並向公司提出切實可行的方案，保護公司相應權益。

此前，10月8日，網傳花樣年控股創始人、控股股東曾寶寶針對近日的流動性問題向花樣年全體員工發「家書」。對公司出現流動性階段性緊張表達歉意，並向外界承諾絕不躺平。

曾寶寶在文件中稱，公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作伙伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。

同時還指出，花樣年的底線是「保項目高品質交付保公司正常運營」。

$百大集團股份有限公司(600865.SH)$

$花樣年控股集團有限公司(01777.HK)$