港交所刊發氣候訊息披露指引　供上市發行人參考

港交所﹙0388﹚旗下聯交所今天（5日﹚刊發供上市發行人參考的氣候信息披露指引，以及《有關2020/2021年IPO申請人企業管治及ESG常規情況的報告》（《報告》）。

港交所上市主管陳翊庭表示，作為亞洲最大的上市交易所兼市場監管機構，港交所致力倡導並推廣良好的管治及卓越的ESG管理。「最新刊發的氣候信息披露指引及《報告》，均印證我們一直致力引導發行人和首次公開招股申請人實踐可持續發展理念，協助他們作出會帶來真正影響的改變。」

助公司評估如何應對氣候變化引起的風險

就氣候信息披露指引，聯交所已將TCFD的多個主要建議納入了ESG匯報規定。香港綠色和可持續金融跨機構督導小組亦已宣布，擬於2025年或之前強制實施符合TCFD建議的氣候相關信息披露。

氣候信息披露指引有助公司評估如何應對氣候變化所引起的風險，並提供了實用貼士及指引，協助發行人逐步根據TCFD的建議作出氣候變化匯報。

聯交所將會檢視其ESG報告框架，以進一步配合TCFD的建議。聯交所亦將與其他監管機構合作制定藍圖，評估由國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會將制定的新標準，及研究可行的實施方案，並會適時發出新指引。

首次公開招股申請人 應引入良好企業文化

另外，聯交所就首次公開招股申請人在企業管治、董事會多元化及ESG方面的常規情況刊發了審閱報告。聯交所審閱了於2020年7月至2021年6月期間在聯交所作主要上市的新申請人的招股章程，亦審閱了新上市發行人的企業管治報告，以了解其推行多元化的進度。

《報告》的主要結果及建議包括︰

合規文化 —首次公開招股申請人應引入良好的企業文化，全面實施並著重誠信的合規及管治措施，融入每日的工作流程中。

董事會多元化 — 新申請人的董事會多元化程度大大提升。董事會成員全屬單一性別的申請人百分比由2019年的30%下降至2020年的21%，在2021年上半年更降低至12%。首次公開招股申請人的其董事會成員不應全屬單一性別，並應優先推動董事會達至成員性別多元化。

ESG事宜 — 大部分申請人在首次公開招股時就環境及社會事宜作了披露，但他們應進一步作全面分析和評估，以識別重大ESG風險，並考慮適當披露與氣候相關的問題和減少碳排放的措施，以加快實現過渡至低碳經濟。企業應該在上市前開始ESG風險管理工作，因此首次公開招股申請人務必預早計劃，落實所需措施以確保日後能夠符合規定。