萬科擬分拆物管業務萬物雲赴港上市　有關業務上半年賺逾10億元

萬科（2202）擬分拆旗下萬物雲空間科技服務，到香港上市。

公司指出萬物雲空間從事物業服務﹑家政服務及房地產紀經等業務，又指出目前持有該物管公司62.889%。

萬科亦披露了萬物雲空間部份財務數據月，去年營業收入為182.04億元（人民幣‧下同），營業利潤為17.2億元；今年首6個月收入為103.83億元，營業利潤10.43億元。

萬科指，是次分拆上市有助於突出公司在空間科技服務領域的發展優勢，提高公司及萬物云的持續運營能力，釋放其內在價值，同時有利於公司向開發、經營、服務並重的轉型發展。

萬科分拆「萬物云」境外上市後，仍將繼續保持對「萬物云」的控股權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成任何實質性不利影響，不影響公司獨立上市地位。通過本次分拆上市，可以有效增強萬物雲資本實力，並擁有獨立的資本運作平台以及投資者基礎，為其業務發展提供更為多元化的融資渠道，提升「萬物雲」競爭優勢，同時符合公司股東的整體利益。