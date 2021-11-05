金管局推反洗錢合規科技實驗室　提高反洗錢系統整體效率

金管局今日（5日） 推出首次「反洗錢合規科技實驗室 」（AMLab），與數碼港合作並由德勤協助，在「金融科技2025」策略下進一步鼓勵銀行業界採用合規科技。AMLab將加強銀行的能力以防禦欺詐和金融罪行所招致的客戶損失，減低銀行業內的風險轉移情況以及提高反洗錢生態系統的整體效率。

AMLab系列將提供一個協作平台，讓業界持續分享採用合規科技的操作和實際經驗，除網絡分析外，亦會重點試驗例如把機器學習應用於交易監察過程、低或無代碼工作流程自動化等解決方案。我們將與業界和其他持份者緊密合作，目標為加強銀行在反洗錢生態系統中的「龍門」角色；防禦欺詐和金融罪行對銀行和客戶所招致的威脅和損失；以及鼓勵銀行和金融科技界進一步合作，促進更廣泛使用數據和技術以提高效率和成效。

是次AMLab主要探討網絡分析以應對欺詐相關的傀儡戶口風險，並通過反洗錢方面的公私營夥伴合作加強數據和信息共享。首批參與的五間銀行將會由數據專家協助首次使用合成數據，並製成網絡圖以進行實驗，藉此識別可疑傀儡戶口網絡；學習如何將非傳統數據（例如互聯網規約（IP）地址）結合到較傳統的數據集（例如交易數據）以作分析；以及發展相關技術和能力，以應用網絡分析識別潛在洗錢風險。

AMLab系列是金管局與一眾銀行合作的新階段，以協助銀行在採用合規科技的過程中作出適當的決策。AMLab系列也是建基於2019年舉辦的「反洗錢合規科技研討會」以來的積極發展，並參考2021年1月發布的「反洗錢合規科技：案例研究與見解」中分享的經驗，其中銀行業界在採用反洗錢合規科技方面取得良好進展：超過60%（120家）銀行在2019年尚未開始採用合規科技工具，如今已經引入例如機械人流程自動化、自然語言處理和無代碼工作流程自動化解決方案，藉以優化反洗錢工作及改善客戶體驗；53家銀行正在或探索使用非傳統數據，其中70%的銀行因此發現過往無法知悉的異常關係和交易；以及19家銀行正在或探索進行網絡分析。