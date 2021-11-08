恒指全日低收106點　藥明生物重挫近9%　內險內銀濠賭板塊齊造好

上周美股繼續熾熱，美國就業數據強勁，推動三大指數創下收市新高；道指上周五收報36327點，全周升508點或1.4%；納指收報15971點，全周升3%；標指收報4697點，全周升92或2%。



港股方面，上周五（5日）內房股拖累恒指急挫至24724點的接近1個月低位，收報24870點，按周再跌507點或1.99%。恒指上周五夜期跌147點，今早「黑期」跌約125點在24720點附近。本周關注六中全會、雙11、騰訊（0700）業績等。



【16:10】藥明生物重挫

港股表現偏軟，恒指全日跌106點或0.43%，收市報24763點；恒生科指跌82點或1.32%，收報6193點；恒生國指收市報8793點，跌27點或0.31%。大市成交額1,219.4億元。

科技股亦疲弱，阿里巴巴（9988）全日挫1.6%，收報157.3元；美團（3690）跌2%，收報271.2元；騰訊（0700）跌0.77%，收報463.8元；小米（1810）跌0.25%，收報20.35元。

藥明生物（2269）重挫，收市報93.1元，跌8.6%，成交額60.17億元。

恒大（3333） 股價再尋底，曾跌近4%，低見2.21元，收市跌0.87%，報2.28元。

平保（2318）逆市造好，全日升4%，收報56.2元，成交額19.82億元。

濠賭股銀娛（0027）全日漲5%，收報44.05元；旅遊股亦造好，攜程集團（9961）飆逾7%，收報240.2元。

【14:43】中移動跌逾1%

恒指最新跌187點或0.75%，報24683點。

藍籌滙豐（0005）升0.3%，建行（0939）走高1.4%；友邦（1299）微升0.17%。

騰訊（0700）續跌1.5%，美團（3690）下降3%，阿里巴巴（9988）跌2.3%。

中移動（0941）走低1.2%，中國電信（0728）跌0.4%，中聯通（0762）微跌0.3%。

海底撈（6862） 升幅急收窄，現僅升2.9%，最新報21.65元。該股今早曾升逾一成，高見23.45元。

【12:09】藥明生物瀉逾8% 藍籌暫最差

港股低開低走，恒指半日跌141點或0.57%，午報24728點；恒生科指跌89點或1.43%，午報6187點；恒生國指午報8774點，跌46點或0.52%；大市半日成交金額691.28億元。

藥明生物（2269）現時四連跌，半日挫8.3%，午報93.45元，成交額32.4億元，暫為接現最差藍籌股。以現價計，該股累挫逾16%。

科技股表現疲弱，阿里巴巴（9988）挫2.3%，午報156.2元；美團（3690）跌1.8%，報271.8元；騰訊（0700）跌1.3%，午報461.2元；小米（1810）倒升0.25%，午報20.45元。

濠賭股銀娛（0027）半日漲5%，午報44.05元；旅遊股亦造好，攜程集團（9961）飆逾7%，午報240元；航空股國泰（0291）亦升4.5%，午報7.48元。

【11:32】疫苗相關股急挫

疫苗相關股下挫，騰盛博藥（2137）急瀉兩成半，報18.82元；康希諾生物（6185）下降一成半，報163元；開拓藥業（9939）曾挫近13%，低見33元，現無升跌，報39.9元；復星醫藥（2196）亦跌3.2%，報35.1元。

另外，藍籌藥明生物（2269）低開3.8%，現續挫8.1%，報93.65元，成交額28.04億元。

恒指今早曾跌237點，最新跌123點或0.5%，報24746點。恒生科指跌83點或1.33%，報6193點。騰訊（0700）跌1.3%，報461.2元；阿里巴巴（9988）挫2%，報156.7元；美團（3690）跌1.16%，報273.6元。

【10:44】「三桶油」造好

恒指跌幅收窄至不足百點，現報24783點，跌87點或0.35%。恒生科指續跌90點或1.45%，報6185點。

油價反彈，「三桶油」造好，中石油（0857）現升2.6%，最新報3.53元；中石化（0386） 現升1.6%，最新報3.8元；中海油（0883） 現升1.1%，最新報8.25元。

【10:03】濠賭、旅遊股造好

恒指最新跌136點或0.55%，報24734點；恒生科指報6195點，續跌81點或1.3%。大市成交額暫為301.36億元。

藥明生物（2269）跌近8%，報93.85元。

海底撈（6862）飆升9%，報22.95元。

金沙中國（1928）飆6.8%，報18.28元；銀娛（0027）漲5.5%，報44.25元；澳博（0880）升近半成，報5.92元。旅遊相關股亦造好，攜程集團（9961）上升6.15%，報238元；復星旅遊文化（1992）飆逾11%，報10.76元；東瀛遊（6882）漲8.33%，報0.455元。

【09:20】恒生指數低開126點

恒生指數低開126點或0.51%，報24743點；恒生科指開跌38點或0.61%，報6238點；恒生國指開報8781點，跌39點或0.45%。

科技股方面，騰訊（0700）開跌1.6%，報460元；阿里巴巴（9988）挫2.4%，報156元；美團（3690）微跌0.8%，報274.6元；京東（9618）跌1.5%，報305.2元；小米（1810）則平開，報20.4元。

藥明生物（2269）開跌3.8%，報98元，穿百元關。

領展（0823）收購悉尼資產，今早微高開0.8%，報69.25元。

海底撈（6862）高開近2%，報21.45元；公司表示，年底前關停300間業績遜預期門店。