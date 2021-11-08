蚊型新股遭施加額外上市條件　當局5月出手遏「唱高散貨」後首例

過去有不法份子開設「炒股群組」，表面上與股民交流，實質涉及操縱市場，營造「唱高散貨」騙局，令散戶跌入陷阱，利益受損。



為打擊市場亂象，證監會及聯交所於今年５月發表聯合聲明，解釋「唱高散貨」的特徵，並表示會加強監管，包括訂明中介人操守標準。 言猶在耳，上周五﹙５日﹚剛截止認購、集資不多於1.5億元的蚊型新股貝特集團（1491），便被當局引用相關條例，施加額外上市條件，雖然屬「防範」措施，以增加上市透明度，但為新股市場罕見，亦為聯合聲明出爐後首次。



貝特集團（1491）早前開始招股，擬公開發行1.25億股，以每手2,000股計，一手入場費約2,424元。（公司網頁圖片）

內地家居用品製造及銷售商貝特集團（1491）上周五剛完成招股，集團擬公開發行1.25億股，當中1,250萬股公開發售，集資最多1.5億元，屬「蚊型新股」。智富擔任獨家保薦人。

三度遞表終獲「開綠燈」

值得注意的是，貝特集團曾「三顧港交所」，分別於去年5月、11月以及今年5月三度遞表，前兩次均失敗告終，今次成功闖關，但受到特定條件限制。據公司招股文件顯示，證監會及聯交所，根據《證券市場上市規則》第 6（3）（b）條施加額外的上市條件，包括公司及獨家保薦人應向上市委員會提供公司市場推廣計劃的具體詳情，包括投資者定位、營銷、定價及分配方面的策略。

當局更強調，如隨後出現任何偏離該等策略的情況，公司及獨家保薦人應作出解釋並處理此方面的任何進一步查詢。另外，貝特集團承諾應於上市後12個月內每月向其合規顧問報告所得款項的使用情況，公司及其合規顧問亦應及時向聯交所通報招股章程所述所得款項用途，及╱或包銷佣金及上市開支偏離的情況，並適時予以公告。倘公司未能滿足上述條件，將不會獲授上市批准。

翻查證監會及聯交所於今年五月發出的《有關涉及首次公開招股的失當行為的聯合聲明》，《聲明》針對是涉及首次公開招股的失當行為，當中提到，「唱高散貨」的特徵是「欠缺穩健且具透明度的股份配售安排及價格探索過程」，以及「異常高昂的包銷佣金及可疑的安排。」

貝特集團被施加的額外上市條件，似乎也與防止「唱高散貨」的特徵有關，據招股書，以智富為首等七家承銷商將獲10%佣金，總額約為4070萬元。

專家：條件以前未見過

公司指，佣金相對高於其他投資者熟知的大型企業，是因為公司或與其他小型公司一樣，不會第一時間引起投資者注意，包銷商需花費更多時間和精力，向潛在投資者推銷股份。從事保薦等企業融資顧問服務的建泉國際（8365），其執行董事許永權指出，相關條件是「以前未見過，相信同防止唱高散貨有關。」

證監會早前為釐清中介人的角色，並訂明他們在簿記建檔、定價、分配及配售活動中應達到的操守標準，以提高透明度及促進其公平性和秩序，已就《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》及《適用於參與創業板股份上市及配售的保薦人、包銷商及配售代理的指引》作出修訂，並於11月5日刊憲，最快於明年8月5日生效。

許永權估計，在這段期間，證監會及聯交所均會引用相關條例，以增加「唱高散貨」的成本，減少潛在誘因，「兩者有異曲同工之妙」。

證監會早前為釐清中介人的角色，修定相關條例，並於明年8月5日生效。（資料圖片）

聶Sir：上市規模細 或引監管當局戒心

華盛資本分析師聶振邦亦指出，今次額外上市條件是近年「未有見過」，或許與招股價及上市規模細有關，「自今年3月以來未試過有咁低嘅招股價定位新股IPO，估計證監會和港交所有啲戒心。」

他又估計，貝特集團上市時或穿招股價，「不過唔係同今次條件有關，而係近排上市嘅新股，好多都穿，呢隻穿招股價，市場都唔會覺得出奇。」

聶振邦指，額外上市條件是近年「未有見過」。／（資料圖片）

證監會︰屬聯合聲明後首例

證監會回覆《香港01》查詢時確認，貝特集團乃證監會與聯交所5月發布加強打擊首次公開招股失當行為的聯合聲明後，就上市申請施加條件的首例。

證監會指，聯合聲明闡述了有問題的IPO當中，一些有可能出現的跡象，以及監管機構所採取的方針，並有可能就此加強IPO審查。聲明中亦闡述監管機構就打擊涉及新上市公司失當和不正當行為的權力來源，包括根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第6（3）（b）條施加額外上市條件。證監會據此向貝特集團施加額外上市條件。

在最新的招股文件中，貝特集團表示已向當局補交相關文件，以書面形式向證監會及聯交所確認概無就全球發售直接或間接授出，或將授出任何利益（無論以何種形式，包括回扣、折扣、獎勵、佣金、貸款或其他）予（i）獨家保薦人；（ii）任何中介或（iii）任何承配人。

證監會相關條例，向貝特集團施加額外上市條件。（官方網頁影片）

貝特集團一手入場費僅2424元

貝特集團（1491）早前開始招股，擬公開發行1.25億股，當中1,250萬股公開發售，集資最多1.5億元。由智富擔任獨家保薦人。 貝特集團每股招股價介乎1元至1.2元，已經於11月5日截止認購。以每手2,000股計，一手入場費約2,424元。

公司指，集資所得的五成半，將用作建立新生產廠房；約8%用作提高湖州生產廠房的生產效率；2.1%發展綜合智能製造系統；約15%用於擴展海外市場及內地市場推廣團隊及銷售渠道；約10%加強設計及開發能力；以及10%用作一般營運資金。