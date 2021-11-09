恒指高開189點　阿里美團升近2%　藥明生物反彈逾2%｜持續更新

美股隔晚續造好，三大指數收市齊創新高，道指盤中再破頂，創36565點即市歷史新高，收升104點或0.29%，報36432點。標指首次企上4700點，收市4701點，漲0.09%；納指漲0.07%，報15982點。值得注意，比特幣（Bitcoin）再創新高，高見67777.66美元；第二大加密貨幣以太幣同樣創新高，達到 4,823.95 美元。



反觀港股悶市，連跌兩個交易日，昨日收報24763點，跌106點。夜期收報24882點，升145點，高水118點。「黑期」今早最新升約100點在24880點附近，料港股今早高開。另可留意教育股、車股、受惠通關概念股等。



【09:20】恒生指數高開189點

恒生指數高開189點或0.76%，報24952點；恒生科指開升46點或0.75%，報6240點；恒生國指開報8872點，升78點或0.9%。

科技股方面，騰訊（0700）開升1.1%，報469元；阿里巴巴（9988）上揚1.9%，報160.3元；美團（3690）微跌1.9%，報276.4元；京東（9618）則跌0.8%，報303.2元。

內地據報計劃發放十多個牌照，允許企業在非營利性基礎上提供校外輔導。隔晚在美上市教育股造好，新東方（9901）今早亦跟隨上揚，開升近半成，報16.48元。

汽車股吉利（0175）漲1.2%，比亞迪（1211）升0.9%，長汽（2333）則跌0.15%。另外，贛鋒鋰業（1772）開升1.76%，報156.1元。

完美醫療（1830）高開3.4%，報6.05元。

藥明生物（2269）反彈2.3%，報95.2元。