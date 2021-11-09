港股午後續爭持　物管股獲投資者追捧｜持續更新

美股隔晚續造好，三大指數收市齊創新高，道指盤中再破頂，創36565點即市歷史新高，收升104點或0.29%，報36432點。標指首次企上4700點，收市4701點，漲0.09%；納指漲0.07%，報15982點。值得注意，比特幣（Bitcoin）再創新高，高見67777.66美元；第二大加密貨幣以太幣同樣創新高，達到 4,823.95 美元。



反觀港股悶市，連跌兩個交易日，昨日收報24763點，跌106點。夜期收報24882點，升145點，高水118點。「黑期」今早最新升約100點在24880點附近，料港股今早高開。另可留意教育股、車股、受惠通關概念股等。



【14:13】港股好淡爭持

物管股獲投資者追捧，奧園健康（3662）午後升幅擴大，最新報3.03元，升8.6%，碧桂園服務（6098）升2.8%，報55.85元，雅生活（3319）升1.4%，報21.3元；惟同業融創服務（1516）跌0.4%，報13.86元。

港股方面，恒指升15點，報24779點，國指報8798點，升4點，科指升14點，報6208點。

【13:05】恒大汽車抽升逾15%

恒大汽車（0708）午後抽升逾15%，現報3.95元，據報首款申報車型恒馳5 LX 實體現身。恒大物業（6666）升逾3%，中國恒大（3333）亦漲逾2%。

港股好淡爭持，現報24746點，跌17點或0.07%。

【12:07】藥明生物逆市彈逾8%

港股先升後跌，恒指半日跌17點或0.07%，午報24745點；恒生科指跌19點或0.31%，報6174點；恒生國指午報8788點，微跌5點；大市成交額527.76億元。

藥明生物（2269）半日勁彈逾8%，午報100.9元，成交額19.65億元。

ATM漲跌不一，阿里巴巴（9988）半日升不足0.1%，午報157.4元；美團（0700）跌0.3%，午報270.4元；騰訊（0700）跌0.4%，午報462元。

友邦（1299）半日跌0.8%，午報85.5元；平保（2318）上揚0.2%，午報56.3元；港交所（0388）跌1%，午報462.2元。

信達生物（1801）半日漲6.3%，午報75.25元。

舜宇光學（2382）半日挫逾3%，午報199.2元。

【11:25】恒指倒跌 舜宇光學挫逾3%

恒指曾倒跌近百點，最新跌40點或0.16%，報24723點。

舜宇光學（2382）挫逾3%，報198.8元。

金沙中國（1928）吐2.7%，報17.94元。

碧桂園（2007）下降2.55%，報6.88元，懶理大股東增持。

【10:40】體育用品股造好 李寧安踏升逾3%

體育用品股造好，李寧（2331） 升逾3%，高見93.6元；安踏（2020）升逾3%，高見128.1元；特步（1368）升逾6%，高見10.76元。

阿里巴巴（9988） 升0.7%；騰訊 （0700）升不足0.1%；美團（3690）反覆跌0.3%。

藥明生物（2269）飆近7%，報99.6元。

保利協鑫（3800）亦衝7%，報2.89元。

吉利（0175）飆逾3%，比亞迪（1211）漲逾2%。

恒指最新報24798點，升34點或0.14%；恒生科指跌11點或0.19%，報6182點。

【09:50】恒指升幅收窄不足百點

恒指升幅收窄不足百點，最新報24835點，揚72點或0.29%；恒生科指微漲28點或0.47%，報6222點。

藥明生物（2269）反彈逾半成，高見97.85元，最新報97.75元，仍升5%，成交額達7.5億元。康希諾生物（6185）亦漲1.6%，報161.9元。

車股開車，比亞迪（1211）上漲3.6%，報315元；吉利（0175）升2.8%，報26.1元；小鵬汽車（9868）升2.6%，報183.8元；理想汽車（2015）亦漲2.4%，報123.1元。

完美醫療（1830）上揚逾4%，報6.11元。

海底撈（6862）跌2.04%，報21.6元。

金沙中國（1928）吐1.7%，報18.12元；銀娛（0027）亦跌0.23%，報43.95元。

【09:20】恒生指數高開189點

恒生指數高開189點或0.76%，報24952點；恒生科指開升46點或0.75%，報6240點；恒生國指開報8872點，升78點或0.9%。

科技股方面，騰訊（0700）開升1.1%，報469元；阿里巴巴（9988）上揚1.9%，報160.3元；美團（3690）微跌1.9%，報276.4元；京東（9618）則跌0.8%，報303.2元。

內地據報計劃發放十多個牌照，允許企業在非營利性基礎上提供校外輔導。隔晚在美上市教育股造好，新東方（9901）今早亦跟隨上揚，開升近半成，報16.48元。

汽車股吉利（0175）漲1.2%，比亞迪（1211）升0.9%，長汽（2333）則跌0.15%。另外，贛鋒鋰業（1772）開升1.76%，報156.1元。

完美醫療（1830）高開3.4%，報6.05元。

藥明生物（2269）反彈2.3%，報95.2元。