瑞銀料明年中國GDP實際增速放緩至5.4%　受累房地產活動走弱

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表最新報告，預計2022年中國GDP實際增速或從今年的7.6%放緩至5.4%，主要是因為明年房地產活動走弱可能拖累投，以及「零新增」防疫策略或阻礙消費復甦。

2023年GDP增速放緩至5%左右

最新報告指出，隨著經濟增長驅動力轉變、勢頭放緩，全球面臨供應鏈問題，預計明年出口增速可能降至10%，但依然較為穩健。在宏觀政策放鬆下，應有助拉動基建投資回升，而缺電限產問題也有望在明年消退。預計2023年GDP增速將進一步放緩至5%左右，接近潛在趨勢增速。

汪濤預計，2022年房地產銷售和新開工下跌10%左右、房地產投資跌5%左右。隨著疫情後的積壓需求基本得到釋放、疊加從去年起相關政策進一步收緊，房地產基本面自2021年中開始大幅走弱。房地產活動走弱可能會削弱地方政府財力，並拖累消費及重工業品需求。

不過，她又補充目前房地產庫存水準相對較低，且上游行業供需平衡較為緊張、產能利用率處於高位，這都有助於舒緩房地產活動的下跌幅度和溢出影響。預計2023年房地產活動將會大致企穩，其中新開工小幅下跌。

料央行年底前降準一次

報告提及到，隨著2021年底到2022年初GDP增長大幅放緩，預計央行或會在今年底前降準一次，2022可能進一步降準，但在2023年底之前應不會降低政策利率。另一方面，繼今年溫和收縮後，2022年增廣財政赤字率可能會再次小幅擴大。