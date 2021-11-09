渣打料聯儲局明年第3季加息1次　2023年加息2次

美國聯儲局上周宣布從本月起削減買債規模，正式開啟「收水」進程，惟當局並無透露何時會進行加息，結果目前現低息政策。渣打發表報告，調整對聯儲局加息步伐預測，預料明年第3季將會加息，在2023年加息2次，並於2024年加息1次。

渣打原預期聯儲局明年按兵不動，在2023年及2024年各加息一次。

該行預期聯儲局會更專注於美國經濟，在通脹及達成就業處於最高水平情況下發展情況，多於關注通脹升溫，認為當地息口會以緩慢步伐上揚。

該行亦就調整聯儲局息口走勢預測作解釋，是基於以下3項假設﹕分別為當地就業水平在明年下半年可處於最高水平，供應鏈樽頸情況將紓緩，以及針對新冠肺炎的疫苗及治療藥品更有效。相關情況有政策制定考慮時的不確定性。

渣打指出並無跟隨市場人士對明年聯儲局加息2次﹑每次加息25點子的預測，指出這顯示當地經濟有滯後情況，特別是當地少數族裔工資收入增長有滯後，又指出自疫情大流行發生以來，不同族裔的就業比率正擴闊。

談及美國債券孳息率走勢時，該行並無調整對債券孳息率走勢，預料明年短年期債券孳息率將會較高，但預期孳息率走勢不會太急促。該行預期在明年首季，10年期國債孳息率為高位，明年中時則處於1.6厘水平，在明年年底則為1.4厘。