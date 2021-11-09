澳門立法會議員籲博企履行社會責任　如大比例調撥博彩毛收至社保

澳門政府就修改《博彩法》已完成45天公眾諮詢，當地立法會議員在發表議程前發言稿上表示一些意見。

澳門立法會議員李靜儀就有關新賭牌合同的規定方面提議，增加僱員福利保障，推動管理層職位本地化，提供更多職業發展機會；訂定非博彩元素的衡量指標，實現促進經濟多元發展的目標；要求博企為本地中小企和社區落實的推動和支持等社會責任，將博彩毛收入的款項用於多面發展，例如將更大比例款項調撥至社保基金，以強化本澳的養老保障體系，以及用於社會薄弱環節、促進社會健康發展等方向。

她又建議，對博企就上述多個發展目標、法定和合同義務等表現作出中期檢討評估，有機制促使其真正履行。

此外，議員謝誓宏及胡祖杰在議程前發言亦提及到，博彩企業營運的場所和設施，約佔全澳逾四份一的總用水量，建議立法規定中水應用區域內公共及私人建築物使用中水回用系統，尤其是博彩企業理應承擔更多的社會責任，響應政府倡議使用中水回用系統，將有效落實環保節水工作，有助水資源的可持續利用。