內地房企融資傳利好　有望獲銀行等以債券投資方式「輸血」

內地交易商協會舉行房企代表座談會，釋放了房企發債將鬆綁的積極政策信號，但政策鬆綁後，房企融資看還要看債券實際發行情況，預計會有銀行等機構投資者會參與優質房企的債券融資。

內地《證券時報》報道，11月9日，中國銀行間市場交易商協會舉行房企代表座談會。據核實到的消息，部分房企有計劃近期在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

有債券從業人士表示，上述座談會的召開，意味着房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動，近期將會有房企在公開市場發債融資，同時，銀行等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企「輸血」，防止房企資金鍊進一步惡化。

自人民銀行、銀保監會於9月底召開房地產金融工作座談會以來，金融監管部門多次釋放房地產金融政策信號，引導房企融資環境逐步「解凍」，避免市場預期進一步惡化。不過，相對於融資環境改善這一慢變量，近期房地產市場一個更為明顯的變化已有顯現——全國第三批集中供地正迎來優化放鬆。

房企融資環境逐步「解凍」

據《財聯社》報道，銀行間市場交易商協會11月9日舉行房地產企業代表座談會。據參會人士透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園等公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

上述信號被看作是房企融資環境鬆動的新舉動。北京一從事房企債券承銷的券商人士表示，上述參會房企在房地產業內尚屬財務實力相對雄厚的優質企業，這些房企的境內債券目前在二級市場的價格波動相對較小，反映出市場對這些房企的認可。不過，今年以來，受「三線四檔」規則等房地產融資政策調控影響，房企不論是在交易所市場還是在銀行間市場的公開發債都受限明顯。近兩年來，房企尤其是民營房企發行公司信用類債券的佔比有所下降，更受房企親睞的是供應鏈ABS（資產支持證券），但今年以來即便是房企供應鏈ABS發行也遭遇一定困難。

深圳一債券從業人士表示，交易商協會舉行房企代表座談會，釋放了房企發債將鬆綁的積極政策信號，但政策鬆綁後，房企融資看還要看債券實際發行情況，預計會有銀行等機構投資者會參與優質房企的債券融資。現在對房地產企業來說，保持現金流的穩定至關重要，只要增量融資的渠道能打開，企業的流動性就會得到改善。

從銀行信貸端看，雖然從各地按揭貸款審批進度和利率方面，個人按揭貸款額度緊張的情況有所緩解，但房企開發貸邊際放鬆的政策傳導仍需時日。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，圍繞房地產企業金融風險問題，預計今年四季度和明年上半年還會有新的政策，進而為房企經營創造更好的營商環境。

東北地區一家國有大行人士表示，該行近期要求維持房地產相關貸款餘額穩定。按目前的導向，涉房貸款額度預計會適度寬鬆一下，但總體上不會增加太多。

「現在確實有房企面臨較大困難，我覺得針對房企的信貸環境會慢慢調整，在堅持房住不炒的原則基礎上，支持房企的合理融資需求」。上述大行人士表示。

第三輪集中供地政策出現寬鬆

房企融資環境逐步回暖的同時，近期，房地產市場的另一個顯著變化亦引起市場關注。

近日，濟南、蘇州、無錫、南京、深圳、上海、廣州等地已經陸續公布了今年第三輪集中供地明細。從細則來看，第三輪集中供地的門檻較第二輪有明顯降低，比如，有城市下調了土拍保證金比例和首期款比例，部分地塊的起拍價也被下調。

從10月末開始，第三輪集中供地細則陸續出台。從已披露的細則來看，部分城市正在不同程度地下調競買門檻。其中，蘇州將第三輪土拍地塊保證金比例全部下調至30%（第二輪地塊多為50%），土地款首期比例由60%下調至50%，同時取消因超溢價而需提前支付尾款的要求；南京在第三輪集中供地中，取消「不得聯合報名競買、不得合作開發，嚴格限制股權轉讓」的要求，房企資質由「二級或一級」下調至「三級及以上」。廣州的第三輪集中供地，部分 " 回爐 " 地塊起拍價出現小幅下調，部分地塊也取消了新房限售價。相較於此前兩批集中供地，第三批供地無論從數量上還是金額上，都有了一定程度的下降。

與各地政府在集中供地的供給側所展示出的「誠意」相比，需求側的回暖仍需時日。中原地產首席分析師張大偉認為，第三輪集中供地政策開始寬鬆，全國第三批集中供地將在下調地價起價，下調保證金比例、減少捆綁限制、放寬開發商拿地付款周期等多個方面進行優化。但預計對於企業來說，11-12月再拿地已經不可能帶來年內現金流，這種情況下，大部分企業參與積極性繼續降低，預計第三輪集中供地整體市場温度繼續降低。總體看，目前樓市政策底部還不能確定，除非出現信貸明顯寬鬆。