Tim Cook承認個人持有加密貨幣　惟蘋果暫不接受Bitcoin支付

11月9日在DealBook在線峰會上，蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）表示，作為多元化投資組合的一部分，自己持有加密貨幣，但蘋果短期內不會接受比特幣作為購買該公司產品的支付方式。

《澎湃新聞》報道，庫克強調，自己對加密貨幣感興趣已經有一段時間了，也始終在研究這個領域，但自己不會給任何人提供投資建議，同時也排除了蘋果動用公司資金購買加密貨幣作為投資的可能性，「我認為人們購買蘋果股票不是為了接觸加密貨幣」。

對於蘋果是否將支持比特幣作為支付方式，庫克強調，短期內沒有計劃使加密貨幣成為可接受的付款方式，「這不是我們立即計劃要做的事情」。

企業家或公司投資比特幣並非孤例。以特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）曾公開表示，個人持有比特幣、以太坊和狗狗幣，特斯拉和SpaceX都僅持有比特幣。

今年3月，特斯拉美國官網顯示，用户在購買車輛時可以選擇用比特幣付款。特斯拉CEO埃隆·馬斯克（Elon Musk）也在Twitter上稱，現在可以用比特幣購買特斯拉了。特斯拉成為第一家接受比特幣付款的車企。

此後的5月，馬斯克又在推特上表示，由於擔心比特幣開採需要大量耗能會給環境帶來負擔，特斯拉已經暫停使用比特幣購買汽車。他還表示特斯拉正在研究使用其他加密貨幣去支付。7月，馬斯克又公開提到，特斯拉很可能會恢復把比特幣作為購車的支付方式。

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