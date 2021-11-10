騰訊績前逆市漲逾2%　港股跌逾200點　領展則挫逾1%｜持續更新

隔晚美股三大指數由歷史高位回調，道指收報36319點，跌112點或0.31%；納指收報15886點，跌95點或0.6%。標普500指數收報4685點，跌16點或0.35%。特斯拉（美：TSLA）亦回吐12%，收報1023.5美元。



港股方面，恒指昨日收報24813點，升49點或0.2%。大市成交額不到千億，僅985.47億元，為5月4日以來新低，可謂「慘不忍睹」！「黑期」最新跌近100點在24710點附近，料恒指持續低走，另留意騰訊（0700）今日稍後時間公布業績。



【10:50】港股跌逾200點

恒指跌幅大至200點，現報24562點，跌250點或1%；科指轉跌0.7%，報6179點。

電力股向下，潤電（0836）、龍源電力 （0916） 跌半成；中國電力（2380）跌逾3%。

騰訊（0700）逆市升2.2%，阿里巴巴（9988）跌0.6%，美團（3690）跌0.3%，快手（1024）挫2.8%。

領展（0823）績前瀉1.3%，報68.6元。

【10:06】騰訊績前炒高近3%

騰訊（0700） 續揚2.6%，報476.2元，成交額暫為34.77億元。

恒指跌幅收窄，現報24779點，跌33點或0.14%。科指則升31點或0.51%，報6253點。

舜宇光學（2382）漲2.8%，報207.2元。另一手機孖寶瑞聲（2018） 升1%，高見32.35元。舜宇10月手機鏡頭出貨量約1.15億件，按年跌27.8%，而按月則跌13.2%。

蒙牛（2319）挫2.25%，報47.75元。

【09:40】比亞迪回吐逾3%

恒指開市後早段已跌超過100點，最新報24679點，跌133點或0.54%。恒生科指微跌13點或0.21%，報6208點。

比亞迪（1211）回吐3.09%，報301元；小鵬汽車（9868）亦挫6.7%，報172.1元；吉利（0175）跌1.34%，報25.7元；長汽（2333）挫2.12%，報32.25元。

恒大汽車（0708）倒升4.2%，報3.72元。

【09:20】恒生指數低開25點

恒生指數低開25點或0.1%，報24787點；恒生科指開跌12點或0.2%，報6209點；恒生國指開報8802點，跌3點或0.03%。

科技股方面，騰訊（0700）今日公布業績，高開1.08%，報469元；阿里巴巴（9988）微升0.32%，報157.6元；美團（3690）平開，報270.4元；京東（9618）微升0.2%，報302.2元；小米（1810）則平開，報20.35元。

友邦（1299）低開2.5%，報83.5元；平保（2318）亦跌0.4%，報56元；滙豐（0005）跌0.55%，報45.3元；建行（0939）挫0.8%，報5.18元。

恒大汽車（0708）先舊後新配籌約5億，今早股價低開1.4%，報3.52元；恒大物業（6666）則升0.3%，報3.9元；中國恒大（3333）亦升0.9%，報2.32元；恒騰（0136）高開1.9%，報2.19元。