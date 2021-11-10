港股欠動力兼成交縮　騰訊今放榜　舜宇兩業務差於指引｜港股早評

港股動力欠奉，昨升49點，報24813點，成交更不足千億元，只有985億元，創自5月份以來新低。今日要關注騰訊（0700）放榜、舜宇出貨量遜公司指引，以及汽車股表現。



騰訊季績將在今日收市後放榜，市場預期騰訊今年第三季收入及盈利增長會進一步放緩，經調整盈利按年近乎持平，或成為近10年來增長最慢的季度。美銀證券預計騰訊第三季收入按年增長15%至1,440億元人民幣，其中手遊收入達440億元人民幣，增幅由第二季的13%放緩至11%。

藍籌股舜宇（2382） 公布10月主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量約1.15億件，按年跌27.8%，而按月則降13.2%，車載鏡頭約519.8萬件，按年跌22.6%，手機攝像模組約5099.1萬件，按年跌11.3%。

值得留意的是，舜宇手機鏡頭累計出貨量早於9月時已錄得倒退，目前再多一個月表現失色，年初至今出貨量累跌近6%，並與手機攝像模組一樣，兩者表現均差於管理層指引。舜宇股價最近兩日累跌8.7%，昨報202元，創近一個月低位。

舜宇手機鏡頭和手機攝像模組出貨量均差於管理層指引。（路透社）

內房各路出招撲水 恒大汽車推新車即配股

中國銀行間市場交易商協會昨舉行房地產企業代表座談會，內地傳媒引述與會者透露，碧桂園（2007）、龍湖集團（0960）、招商蛇口、保利發展等多間內房企業近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。而旭輝（0884）宣布以「20供1」基準進行供股，每股供股價4元，較該股昨日收市價3.95元溢價1.3%，料集資最多約16.7億元。

恒大汽車（0708）日前向工信部申報首款車型恒馳5 LX，便旋即宣布通過先舊後新方式，以每股2.86元配售1.7億股，配售價較昨日收市價3.57元折讓20%，集資約5億元。公司擬將收取的所得款專項用於本集團新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。

恒大汽車日前向工信部申報首款車型恒馳5 LX，便旋即配股，集資約5億港元。

道指結束八連升 Tesla拖累車股下跌

美國道指結束八連升，收報36319點，跌112點或0.3%；標指收報4685點，跌0.4%；納指收報15886點，跌0.6%。

不過，汽車股消息不斷，Tesla（美：TSLA）大瀉12%，創逾一年最大跌幅。創辦人馬斯克（Elon Musk）的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）上周五通過行使Tesla股票期權，出售了8.85萬股，獲利近1.1億美元（約8.5億港元）。

另外，蔚來（美：NIO）盤後股價波動，一度跌逾5%，最後收跌1.7%。公司第四季度收入指引遜於市場預期，預計第四季收入93.8至101.1億元人民幣，按年升41.2%至52.2%，車輛交付23,500至25,500輛，按年增長約35.4%至46.9%，較今年第三季度減少約3.8%至約4.3%。受累消息，其他美股電動車股亦見下跌約5%，今日要關注本港電動車股的表現。