內地居民捱貴菜兼食貴魚！10月菜價升幅近16%　CPI按年升1.5%

中國統計局公布中國10月通脹數據情況。其中CPI按年增長1.5%，預期1.4%，前值0.70%；PPI按年增長13.5%，預期12.3%，前值10.70%。

對此，中國統計局進行了解讀。CPI方面，10月份，受特殊天氣、部分商品供需矛盾及成本上漲等因素綜合影響，CPI有所上漲。

CPI上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。其中，食品價格下降2.4%，降幅比上月收窄2.8個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，豬肉價格下降44%，降幅收窄2.9個百分點；鮮菜價格由上月下降2.5%轉為上漲15.9%；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲18.6%、14.3%和9.3%。非食品價格上漲2.4%，漲幅擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約1.97個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.8%，漲幅擴大1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲32.2%和35.7%；服務價格上漲1.4%，漲幅與上月相同。

PPI方面，受國際輸入性因素疊加中國國內主要能源和原材料供應偏緊影響，PPI漲幅有所擴大。

PPI上漲13.5%，漲幅比上月擴大2.8個百分點。其中，生產資料價格上漲17.9%，漲幅擴大3.7個百分點；生活資料價格上漲0.6%，漲幅擴大0.2個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲103.7%，漲幅擴大28.8個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學制品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格漲幅在12%至59.7%之間，擴大3.2至16.1個百分點。上述8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。