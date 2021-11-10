標普調低世茂集團評級至垃圾級「BB+」　展望負面

三大投資評級機構先後調低多間內房股評級。世茂集團（0813）遭標準普爾降其長期發行人信貸評級由「BBB-」下調至「BB+」，展望負面。

標普在報告中表示，由於中國房地產行業的經營環境充滿不確定性，目前多家地產公司遭遇評級調整，世茂亦難免遭降級，但仍高於同業水平。

標普指出，世茂的房地產開發業務盈利受壓，主要受二﹑三線城市土地成本上升，以及價格上限導致利潤率壓縮，集團利用促銷和價格折扣來吸引更快的銷售和現金收款，將對其已經在下降的利潤率構成壓力。

標普又指，世茂的合約銷售額將弱於標普先前的預測，這將阻礙公司的去槓桿前景。

標普估計，世茂合資企業的利潤率總體上將低於其合併項目。這部分是因為一些大型項目有兩個以上的合作夥伴，這會降低運營效率，尤其是當所有發展商交易對手都更加迫切需要保持流動性。

標普又預計，集團房地產開發業務的盈利能力於未來一兩年將滑向行業平均水平。負面展望反映了世茂集團控制債務和槓桿承諾的不確定性上升。