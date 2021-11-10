領展近60億以購柴灣及紅磡物業

領展（0823）宣布，分別以27億元及31.2億元，即總代價58.2億元，向怡和集團收購兩幢分別位於柴灣及紅磡的停車場/汽車服務中心及倉庫物業，收購價較該等物業於今年10月22日的估值總額60.81億元折讓4.3%。

成交後領展將與領展將與在香港代理平治汽車的知名汽車經銷商仁孚行，為該兩項物業各自簽訂租務協議及續租安排．由成交翌日起計為期五年（就柴灣物業而言，現有租約將於2022年6月30日屆滿），並附帶可由租戶行使之三次續租權，每次續租三年為期限的租約。

根據柴灣物業租約，租金將為每月731.3萬元，自2022年7月1日開始，則為每月793.5萬元；據紅磡物業租約，首年租金為每月796.2萬元，惟於每份租約期限內每年遞增4%，於成交翌日之每個週年日生效。

領展會以內部資金及債務融資安排支付是項收購。根據領展截至2021年9月30日的財務狀況，交易完成後，領展的債務對資產總值比率將由21.6% 上升至23.6%。領展行政總裁王國龍相信，收購能為集團帶來穩定的現金流及穩步上揚的租金收益。零售物業仍然是領展的核心業務，同時正逐步增加其他具增長潛力的資產，以進一步優化物業組合，並增強組合的抗逆力和生產力。