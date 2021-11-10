內房｜傳部份國企央企建議　如涉項目併購　三條紅線指標可予調整

對於地產收併購，部分央企國企向中國監管部門建議對「三條紅線」相關指標予以調整。

據《財聯社》報道，知情人士透露，對於地產收併購，近期部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。

2020年8月，中國住建部和人民銀行聯合召開座談會，碧桂園、恒大等12家房企獲邀參加，會上對房企有息負債規模設置了「三條紅線 」。2021年年初試點公司由12家擴容至30家。納入試點後，房企需按月報送財務數據，按季回顧總結，每半年末和年末決定是否調檔。

所謂的「三道紅線」，就是中國央行和中國住建部將限制開發商融資的政策，於2021年1月1日起全行業推行。「三道紅線」是針對所有的開發商劃出的三個標準，分別是：1、剔除預收款後的資產負債率大於70%；2、淨負債率大於100%；3、現金短債比小於1。

根據「三道紅線」觸線情況不同，試點房地產企業分為「紅、橙、黃、綠」四檔，分檔設定有息負債規模的增速閾值：每降低一檔，上限增加5%，即：若三道紅線全部觸及，則房企的有息負債就不能再增加；若觸及兩條，則有息負債規模增速不得超過5%；觸及一條，則增速不得超過10%；一條未中，則增速不得超過15%。