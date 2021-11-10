政府、貿發局合辦首屆亞洲醫療健康高峰論壇　本月24日舉行

香港特別行政區政府及香港貿易發展局將於11月24日合辦首屆亞洲醫療健康高峰論壇，以「強韌迎變 共塑可持續未來」為題，旨在搭建一個高層次國際投資及商業交流平台，促進香港、中國內地和全球生物科技及醫療健康產業持份者商談合作，共謀投資機遇，同時凸顯香港作為醫療健康產業科研和商貿平台的優勢。

貿發局主席林建岳表示，《十四五規劃綱要》提出瞄準生命健康等前沿領域，疫情及人口老化亦提升全球對生命健康科技及公眾健康的關注。亞洲醫療健康高峰論壇有助環球業界掌握形勢、建立聯繫及締造商機，絕對是來得合時。香港的生命健康科技創新研發日益蓬勃、加上是國際金融中心及貿易樞紐，結合大灣區的龐大市場及生產優勢，是理想的醫療科研、臨床、投融、商業化的一站式平台，能發揮「國家所需，香港所長」的角色。

高峰論壇將以線上線下形式舉行，超過70位來自世界各地主管醫療衛生的官員、國際組織代表、醫學界科研專家，以及商界與投資領袖擔任演講嘉賓，包括世界衛生組織（WHO）首席科學家蘇米婭．斯瓦米納坦（Dr Soumya Swaminathan），她本身為臨床科學家，在新冠疫苗的研發及使用方面，為全球提供寶貴意見，她將於論壇的開幕環節演講。

高峰論壇將探討多個前瞻性議題，例如醫療科技、生物科技及智能醫療的最新發展，以及中國（特別是粵港澳大灣區）、東盟以至整個亞洲醫療健康產業的前景、香港作為主要生物科技集資樞紐的優勢，協助業界捕捉新商機，共謀可持續發展。論壇同場設有環球醫健投資項目對接（Deal Flow Matchmaking）。