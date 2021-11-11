美國通脹升幅創30年高　拜登：扭轉通脹是首要任務

美國公布的CPI數據爆表，創下31年最高，對此，美國總統拜登表示，扭轉通脹是重中之重，尤其是在能源領域。

據《華爾街見聞》報道，美國周二（9日）、周三（10日）相繼公布了PPI和CPI兩大通脹數據，表明美國通脹持續處於高位。

拜登講話稱，今天的報告顯示，通貨膨脹比9月有所增加，通脹損害了美國人的錢包。扭轉這一趨勢是他的首要任務。報告中價格上漲的最大部分來自能源成本的上升——在這份報告數據後的幾天，天然氣價格已經下降。

拜登指示國家經濟委員會探索降低能源價格的方法，並要求聯邦貿易委員會解決「任何市場操縱或價格欺詐行為」。

拜登還表示，他致力於「聯儲局獨立監測通脹，並採取必要措施應對通脹」。日前，聯儲局主席鮑威爾和理事佈雷納德與拜登會面。知情人士說，拜登尚未就提名誰擔任聯儲局主席做出最終決定。如果鮑威爾不能連任，佈雷納德一直被認為是最有可能的人選。

美國10月CPI數據出爐後，分析認為，這意味着佈雷納德升任聯儲局主席的概率顯著下滑，因為她在通脹方面的鴿派立場可能刺激價格進一步上漲。

拜登還對就業數據表態，他指出，自其就任以來，失業率下降了70%，申請失業救濟人數創新冠疫情爆發以來最低水平。周三數據顯示，美國至11月6日當周首次申請人數錄得26.7萬人，創2020年3月7日當周以來新低。