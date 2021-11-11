恒指倒升企上二萬五　快手飆近3%　內房、光伏股造好｜持續更新

美國通脹勁升，創31年新高。10年期美債息飆12.8基點，至1.55水平。美股隔晚三大指數向下，道指收市挫240點或0.66%，報36079點。標指回吐0.82%，收市報4646點。納指回落1.66%，收報15622點。港人愛股Tesla（美：TSLA）先跌後升，收市漲4.34%；其對手Rivian（美：RIVN）首掛，收市報100.73美元，較招股價高出29%。



港股方面，昨日焦點騰訊（0700）績前股價飆升逾4%，收市後業績出爐遜預期，其總裁劉熾平認為嚴監管已成行業新常態，公司能足夠應付且「元宇宙」概念公司有其優勢，留意績後股價表現。「黑期」今早跌約130點在24860點附近，料恒指仍繼續二萬五附近爭持。



【10:12】恒指倒升

恒指們升57點或0.23%，報25053點；恒生科指升4點或0.07%，報6354點。

友邦（1299）漲0.24%，報82.75元；平保（2318）升0.44%，報56.95元。

快手（1024）上揚2.9%，報96元。

光伏能源造好，保利協鑫（3800）漲5.1%，報2.68元；信義玻璃（0868）上揚4.2%，報21.15元。

【09:50】恒指升幅收窄 內房股逆市續揚

恒指升幅收窄，現跌35點或0.14%，報24960點，大市成交額暫為229.85億元。

騰訊（0700）曾吐3.4%，低見467元，現報470.6元，仍跌2.7%，成交額35.64億元。

保利協鑫（3800）飆逾6%，報2.71元。信義光能（0968）亦漲1.15%，報14.04元。

領展（0823）續飆近3%，報72.45元。

內房股碧桂園（2007）飆逾2%，報7.39元；龍湖集團（0960）漲3.8%，報37.95元；中國海外發展（0668）上升2.8%，報18.3元；華潤置地（1109）揚1.7%，報32.1元。

【09:20】恒生指數低開140點

恒生指數低開140點或0.56%，報24856點；恒生科指開跌68點或1.08%，報6281點；恒生國指開報8841點，跌69點或0.78%。

科技股方面，騰訊（0700）績後低開1.16%，報478元；阿里巴巴（9988）跌近2%，報158元；美團（3690）低開0.8%，報275.2元；京東（9618）跌1.6%，報303元；小米（1810）跌1.5%，報20.3元。

金融方面，友邦（1299）微升0.5%，報83元；建行（0939）續跌0.4%，報5.17元。

藥明生物（2269）彈2.7%，報106.8元。

中芯（0981）績前開跌1.04%，報23.75元。