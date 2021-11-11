攜程未有為「雙11」營業額預測　稱業界已就疫情反覆汲取經驗

今日為「雙11」網絡零售旺季，從事網上旅遊產品銷售的攜程（9961），其副總裁孫天旭未有就今年「雙11」營業額作預測，但認為汲取之前經驗，業界在產品銷售方面已適應疫情反覆帶來的影響。

孫天旭接受傳媒訪問指出，去年爆發第一輪疫情時，公司承擔消費者退訂損失達12億元（人民幣‧下同），今年暑假亦承擔約10億元相關損失。

不過孫天旭指在今年「五一」及「十一」長假期為例，在疫情下業績仍能維持急速增長。其中「五一黃金周」業績較2019年同期升約2倍，與農曆新年後疫情緩和，需求有爆發性增長，亦反映出內地旅遊需求復蘇緩衝時間可以很短暫，對市場有信心。「十一長假期」方面，縱使有不少學校實施防疫出行限制，生意仍能較2019年出現雙位數至1倍增長。

孫天旭指出與傳統廣告相比，直播銷售旅遊產品的商品更能清晰計算投入產出比，希望藉此「自救」，可是挑戰為旅遊產品價格浮動，直播電商一般不關注，只能透過開發直播預售產業，以協助回復現金流。