騰訊業績遜預期　股價半日挫3％　一文睇清大行評價及最新目標價

騰訊（0700）昨日公布第三季業績，表現遜市場預期，大行陸續發表報告，回應騰訊最新一季的表現。

富瑞發表報告指，騰訊第三季收入略低於該行的預期，非國際財務報告準則（Non-IFRS）經營利潤與預期相符，但盈利卻則低於市場預期。該行給予買入評級，目標價628元。

騰訊管理層在電話會議上指，元宇宙提供遊戲、社交網絡和商業應用領域的機會。（資料圖片）

富瑞：騰訊未來兩季在線廣告續走弱

富瑞認為，元宇宙是一個為未來而構建的大概念，在電話會議上，騰訊強調元宇宙提供遊戲、社交網絡和商業應用領域的機會，都可以通過具有高產值的互動遊戲來實現。

廣告方面，富瑞認為廣告業務的弱勢不會立即恢復，該行認為有五大因素影響今年第四季及明年第一季廣告持續疲軟，包括閃屏廣告的影響；保險板塊疲軟；個人信息保護法（PIPL）；未成年人保護；教育行業影響。該行估計，今年第四季及明年首季在線廣告總量將分別按年下降約2%和3%。

摩根士丹利認為，騰訊第三季網遊業務表現勝預期。（資料圖片）

大摩維持「增持」 目標價650元

大摩維持對騰訊「增持」評級及目標價650元。

摩根士丹利發表報告表示，騰訊第三季收入1,420億（人民幣．下同），較該行及市場預期低出2%，Non-IFRS經營溢利亦低預期2%，Non-IFRS純利近320億人民幣，低於該行及市場預期分別1%及6%。

該行表示，騰訊旗下網遊業務表現勝預期，抵銷廣告及社交平台業務疲弱帶來的影響。該行指，公司前景展望好壞參半，料網遊業務可持續改善，但廣告業務將持續放緩。

野村削目標價 621元降至586元

野村發表報告表示，重申對騰訊「買入」評級，惟削低目標價，由621元下調至586元。

野村認為，雖然公司長遠前景正面，但要注意內地對互聯網行業的監管措施何時才會穩定，預計短期股價區間波動。該行下調今明兩年的收入預測，分別削減2%及5%，並下調明年每股盈利預測6%。

花旗認為騰訊第三季業績勝該行預期，但卻低於普遍市場預期。（資料圖片）

花旗：勝該行預期 網絡廣告及增值服務佳

花旗發表報告指，騰訊第三季收入較該行預測高出3.6%，但低於市場預期的2.1%。該行指，超出該行預期的是，網絡廣告增長達5.3%，以及增值服務業務增長達7.7%。

花旗給予買入評級，目標價673元。

高盛認為，雖然騰訊第三季業績不及預期，但維持給予買入評級，目標價748元。高盛認為有多個風險因素需要注意，包括競爭加劇、業務受監管影響、遊戲業務增長減慢等。

摩通：純利十年來首倒退 削目標價至618元

摩通發表報告，指騰訊第三季業績表現參差，non-IFRS純利按年下跌1.7%，為近十年首次倒退。摩通把騰訊明年經調整每股盈利預測下調5%，以反映季績表現，維持給予「增持」評級，目標價則由630元削減至618元。

摩通指，投資者對監管風險憂慮稍稍放緩，而管理層在電話會議亦表示成年人受監管的風險較低。至於最近推出的個人信息保護法，該行認為對廣告業務影響輕微，股價短期區間上落，最新目標價相當於明年預測市盈率36倍。