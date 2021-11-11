德昌電機半年純利下跌8%至9300萬美元　中期息維持17港仙

德昌電機（0179）公布，截至今年9月底止6個月，中期股東應佔溢利淨額按年下跌8%，至9,300萬元（美元‧下同），或完全攤薄後為每股10.36美仙；撇除重組費用及非現金項目的淨影響，基本淨溢利下跌2%至9,600萬元。中期股息每股17港仙（每股2.18美仙），提供以股代息選擇。

期內，營業額16.74億元，按年增加26%；未計入經調整未計利息、稅項及攤銷前盈利1.38億元，去年同期為1.35億元。

集團解釋指，多項因素引致溢利率下跌，包括全球供應鏈中斷、商品價格上升，以及與2019冠狀病毒病相關補貼減少。截至今年9月30日止，總債務佔資本比率為18%，現金儲備4.87億元。

與以色列企業組合資 開發質檢新方案

另外，德昌電機宣布和以色列Cortica集團成立合資企業Lean AI，建立自主檢測系統，徹底改變質量檢測市場。

Lean AI將利用德昌電機在製造業的知識和經驗，以及Cortica的自主人工智能技術，徹底改變視覺檢測市場。Lean AI的技術有助克服現有的受監督質量檢測系統的不足，可以與所有的系統集成商、原始設備製造商和自動化解決方案製造商合作。

德昌指，機器視覺解決方案將從根本上革新製造業的質量檢測方法，減少產品缺陷造成的損失，最終達到增加製造業利潤的目的。