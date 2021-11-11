比亞迪遭股神愛徒減持至5%以下？　實情是該藍籌車股早前配股了！

有「股神」之稱的巴菲特，其愛徒李祿旗下的喜馬拉雅資本（Himalaya Capital）減持比亞迪股份（1211）至5%以下！可是翻查港交所（0388）的權益披露網頁，發現該基金對比亞迪持股數量仍為5,455.96萬股H股。為何會出現這樣的狀況？

出現持股數量不變，持股比例卻下降，原因是比亞迪早前配售了5,000萬股H股新股，集資138億元。該批新股佔比亞迪擴大後整體已發行股本約1.75%，或佔擴大後已發行H股的4.55%。隨著比亞迪完成H股配售後，總股本數目出現變化，Himalaya Capital持股比例自然下降，最新對比亞股愜8為4.97%。

翻查權益披露記錄，喜馬拉雅資本於今年7月8及9日，連續減持比亞迪，分別以每股227.6229元及224.1896元平均價，減持比亞迪714.4萬及362.75萬股，合共1,077.15萬股，減持後，其比亞迪H股股權降至6%或6,287.91萬股。

比亞迪股價重上300元

即按最新持股紀錄，Himalaya Capital於比亞迪持股數目與今年7月9日相比，減少約832萬股。

目前Himalaya Capital對比亞迪持股低於5%。除非重新增持至5%式以上，否則該基金對比亞迪的股權有任何變動，亦無須申報。

比亞迪今日重上300元關，收市報301.6元，全日升0.735%，成交額13.13億元。