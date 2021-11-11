瀋陽房產局回應樓市解除限購傳聞　稱現行政策繼續執行

近日有傳聞稱，為應對房地產市場下行壓力，瀋陽市房產局昨日（10日）召集各大房企，線下通知從11月11日開始，放鬆限購限售等一系列房地產限制性政策。惟瀋陽市房產局今日（11日）回應稱，仍執行現行限購限售政策。

據《每日經濟新聞》報道，面對網上有關「瀋陽解除限購」傳言，瀋陽市房產局正式回覆：「近日，網傳瀋陽市解除限購、限售等政策。經查，瀋陽仍執行現行限購、限售等政策，未發生改變，希望廣大市民不信謠、不傳謠。」

對於此次瀋陽解除限購的傳言，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則表示：「至少說明了市場近期的心態，對於政策放鬆的渴求增大。」

一段時間以來，瀋陽房地產市場下行趨勢明顯。

9月17日，經歷了數次修改和推遲，瀋陽完成了原定於在7月進行的土地拍賣，但計劃推出的46宗地塊，變成了計劃出讓22宗，並且只有19宗順利成交。也就是說，超過一半的地塊終止交易或流拍。而19宗地塊共出讓土地總面積145.83萬平方米，成交總金額139.04億元人民幣，並且其中的15宗為底價成交。

根據遼寧省統計局數據，瀋陽市房地產市場也顯得冷淡。

8月下旬推限跌令

1月至9月，瀋陽市房地產開發投資完成1,042.6億元人民幣，按年增長1.9%，但增幅比1月至8月回落4.1個百分點。本年到位資金1,024.2億元人民幣，下降17.6%，降幅比1月至8月擴大3.6個百分點。其中，國內貸款96.6億元人民幣，下降18.6%；自籌資金445.8億元人民幣，增長8.8%；定金及預收款331.2億元人民幣，下降28%；個人按揭貸款137.5億元人民幣，下降39.7%。

2021年8月25日，瀋陽市瀋北新區房產局還發布了「限跌令」，要求「檢查各售樓處銷售價格是否存在低於備案價的情況進行銷售，有沒有私自降價銷售行為，對已經降價銷售的房源要說明情況」。