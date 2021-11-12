高盛瞄準中概股　上季大手增持阿里和新東方等

《中國證券報》報道，高盛集團遞交給美國證券交易委員會（SEC）的13F報告顯示，其三季度大手筆增持阿里巴巴、新東方等多隻中概股。

截至三季度末，阿里巴巴佔高盛投資組合比例為1.82%，繼續位列高盛的第五大重倉股。對於中概科技股的未來走勢，多數外資機構表明了長期看好的態度，與此同時，外資機構普遍看好中國資產的長期投資價值。

阿里位列高盛第五大重倉股

根據三季度持倉報告，截至9月30日，高盛加倉1,747.60萬股阿里巴巴，共持有4,797.79萬股，增持幅度達57.29%。阿里巴巴佔其投資組合比例為1.82%，持股市值達71.03億美元，繼續位列高盛第五大重倉股。

值得注意的是，高盛已連續兩個季度增持阿里。根據此前披露的13F持倉報告顯示，高盛於二季度期間累計買入587萬股阿里巴巴，增持幅度達23.86%。

此外，高盛三季度還大幅加倉了中概教育股新東方與好未來，不過雖然增持幅度較大，但由於股價較低，高盛持有這兩隻股票的總市值並不高。

具體來看，高盛三季度累計增持了2837.03萬股新東方，共持有3641.89萬股，增持幅度高達352.49%，持股市值7466萬美元；高盛增持2137.89萬股好未來，共持有2427.27萬股，增持幅度達728.80%，持股市值1.17億美元。

巨頭顯現分歧

在高盛三季度的大手筆加倉的同時，貝萊德集團、柏基均減持了阿里巴巴。貝萊德於11月10日披露的13F報告顯示，三季度拋售了687.86萬股阿里巴巴，截至9月30日，僅持有295.10萬股。柏基同樣在三季度大幅度減持阿里巴巴，減持幅度達61.23%，截至9月30日，持有997.73萬股。

實際上，巨頭們對阿里巴巴的分歧可以追溯到二季度。今年二季度，貝萊德提交的13F報告顯示，其減少了7402萬股的阿里巴巴持倉。貝萊德後來向公眾澄清，該變動是貝萊德依據MSCI指數變動，於2021年6月將美股阿里巴巴轉倉至港股阿里巴巴造成的。此外，柏基二季度也減持了約96萬股阿里巴巴。同期，高盛、施羅德、摩根大通等機構則加倉了阿里巴巴。

全球多數主動基金在9月份選擇減倉港股阿里巴巴。EPFR數據顯示，9月份共有6家主動型基金增持港股阿里巴巴，有126家主動型基金減持該股。EPFR是一家專職於提供基金資金流向及資產配置數據的金融訊息機構，其追蹤對象為全球範圍內的共同基金及ETF，追蹤對象的資產價值合計約50萬億美元。

長期看好中國資產

雖然國際巨頭在短期交易中態度不一，但在面對阿里巴巴等中概科技股時，外資機構均表明了長期看好的態度。

瑞士百達資產管理國際多元資產部門高級投資經理、瑞士百達策略收益基金（香港）聯席基金經理黃思遠表示，中國股票將變得更具吸引力。我們將進一步提高科技股持有量。瑞士百達於今年8月初開始增持中概科技股，後市將進一步提高中概科技股的持有量。

高盛亞太區首席股票策略師、亞洲宏觀研究聯席主管蒂莫西·莫伊表示,「十分看好以半導體為代表的中國硬科技領域的投資機會。」

保銀投資表示，「全球最好的資產在中國股市。長期來看，外資對中國資產管理行業一直比較看好。近幾年，隨着中國金融行業對外開放的力度加大，外資巨頭紛紛登陸中國市場。我們認為，這一趨勢才剛剛開始，A股的低估值和成長性在全球範圍內仍然具有比較強的投資吸引力，預計未來外資流入的節奏會延續。」