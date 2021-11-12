貝特延遲上市兼公布退款安排　稱感謝對公司感趣有意投資者的支持

原定於昨日（11日）宣布延遲上市的貝特集團（1491）指出，基於上日公告所載的理由（如需要時間回應監管機構的查詢），所以全球發售不會按照招股章程的時間表進行，所以決定延遲全球發售及於主板上市，並宣布退款安排。

公司表示昨日向透過e白表服務及透過中央結算系統，發出電子認購指示的申請人作出金額為最高發售價與1元（即定價）之間的差額的部份退款，以全部或部份不獲接納申請人全部退款，當中包括1%經紀佣金﹑0.0027%證監會交易徵費，及0.005%聯交所費用。使用e白表服務認購的投資者，申請金額包括前述提及的佣金及徵費的餘額將不計利息悉數退還。

若透過香港結算發出電子認購指示認購，其已付認購款項餘額將不計利息於下周二（16日）或之前，存入申請者的指定銀行賬戶，或其經紀或託管商指定銀行賬戶。以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人，亦可於下周二透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統，查詢應付予申請人的退回股款金額。

公司又指出，向對公司感興趣有意投資者及於全球發售期間的支持及正面反饋，致以謝意。

遭證監會加入額外上市條件

貝特昨早發公告，指公司需要時間回應監管機構的查詢，並需要更多時間落實招股結果公告及取得監管機構的批准，故招股結果刊發及公司上市時間表將會延期。董事會將在切實可行的情況下盡快向市場提供最新資料。

為打擊市場亂象，證監會及聯交所於今年5月發表聯合聲明，解釋「唱高散貨」的特徵，並表示會加強監管，包括訂明中介人操守標準。 言猶在耳，上周五﹙5日﹚剛截止認購、集資不多於1.5億元的蚊型新股貝特集團，便被當局引用相關條例，施加額外上市條件，雖然屬「防範」措施，以增加上市透明度，但為新股市場罕見，亦為聯合聲明出爐後首次。