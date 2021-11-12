港股午後升幅收窄　海底撈跌近9%　敏華績後升逾3%｜持續更新

美股隔晚個別發展，道指失守36000關跌158點，ADR港股比例指數收報25399，較本港上日收市高水152點。恒指夜期收報25420，高水172點。港股三連升後，夜期及ADR預示港股今早挑戰20天線（約25436點）。



【13:05】恒生指數升40點 報25289點

恒指最新報25265點，升18點；科指升54點，報6518點；國指升9065點，升17點。

海底撈 （6862） 午後跌幅擴大至8.78%，報20.25元。今早海底撈宣佈，以先舊後新方式配售1.15億股，相當於經擴大後已發行股本的2.06%。每股作價20.43元，較周四收市價每股22.2元折讓約7.97%。

敏華 （1999） 績後升逾3%，高見12.88元。截至9月底止，該公司中期股東應佔溢利9.88億元，按年增長31.87%。收益及其他收入103.58億元，按年上升50.81%。

【12:05】恒生指數升54點 報25302點

科技股方面，騰訊（0700）升超2%，阿里巴巴（9988）沒有變幅，美團（3690）升近3%，京東（9618）升近5%，小米（1810）升逾1%。

新能源汽車表現不俗，小鵬（9868）升9.74%，報192元；理想汽車（2015）升3.14%，報121.5元。

中芯 （0981） 跌近5%；保利協鑫 （3800） 升近7%；海底撈 （6862） 配股跌逾7%。

【10:45】恒生指數升98點 報25345點

彌明生活百貨 （8473）績後跌11.43%，報0.248元，成交額36.72萬元。公司中期純利903.8萬元，按年跌32.82%。

農夫山泉（9633）今日高開半成，現升6.37%，報43.4元，成交額6.24億元，早前獲大摩微升目標價至41元。

【10:02】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，其中舜宇（2382）更是表現最佳的藍籌股，最新報224元，升3.7%，科技股亦獲投資者追捧，美團（3690）升2.2%。

恒指最新報25466點，升218點，科指升116點，報6581點，國指升9147點，升99點。

至於將被剔出MSCI香港指數的永利澳門（1128）及澳博（0880），今早股價偏軟，兩者皆跌0.8%。

【09:55】恒生指數升200點 報25448點

保利協鑫 （3800） 升9.89%，報3元，成交額5.63億元。公司發佈公告，附屬公司江蘇中能硅業科技發展有限公司的FBR顆粒硅新增2萬噸產能已於2021年10月底完成基建，經過嚴密的設備測試及相關係統調試，於2021年11月10日正式投產。

恒騰 （0136） 插9.31%，報1.85元。騰訊 （0700） 於11月11日減持恒騰4390萬股，套現8604.8萬元。

【09:20】恒生指數高開274點

恒生指數高開274點或1.09%，報25522點；恒生科指高開111點或1.73%，報6576點；恒生國指開報9186點，升137點或1.52%。

科技股方面，騰訊（0700）升超2%，阿里巴巴（9988）升近1%，美團（3690）升近3%，京東（9618）升近5%，小米（1810）升逾1%。

中芯國際（0981）跌3.62%，報22.65元，上季度實現淨利潤20.77億人民幣，按年增長22.6%。