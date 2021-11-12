港股重上二萬五　內房升勢延續　友邦新業務價值增2%｜港股早評

港股重上二萬五，昨升251點或1%，報25247點，創近兩周高。市場憧憬內房政策放寬，部分內房股昨日已是第二日大升，可持續關注。

重磅藍籌股友邦（1299）公布第三季業績，按固定匯率計算，第三季新業務價值7.35億元，按年上升2%，新業務價值利潤率58.5%，上升6.6個百分點，首三季新業務價值按年升15%至25.49億美元。新業務價值利潤率上升5.1個百分點至58.9%。不過，其股價沉底，並跌至80元關口，昨報82.95元。

友邦首席執行官兼總裁李源祥表示，香港持續實施的旅遊限制嚴重局限來自中國內地訪港旅客的銷售，但不包括香港，集團的新業務價值超出2019年首九個月疫情大流行前的水平。然而，在中港兩地正相討通開關之下，相信友邦明年業務會有較好的增長。

另外，阿里巴巴（9988）旗下天貓公布「雙十一」網購節成交額，截至周五（12日）零時為止，達到5,403億元人民幣，打破去年紀錄，按年增長8.45%，惟較過去3年約26%的增幅明顯放緩。至於京東（9618）累計下單金額創新紀錄，錄得逾3,491億元人民幣，按年升28.6%。

友邦公布第三季業績，按固定匯率計算，第三季新業務價值7.35億元，按年上升2%。

海底撈折讓8%配股籌23億元

海底撈公布，以先舊後新方式配股，以每股股份20.43港元配售1.15億股新股份，較昨日收市價每股股份22.20港元折讓約7.97%，料集資約23.4億港元。集團早前宣布，決定在付今年底前逐步關停300家左右客流量相對較低及經營業績不如預期的海底撈門店，其中部份門店將暫時休整、擇機重開，休整週期最長不超過2年。

中芯（0981）第三季營業收入和毛利率雙創新高，期內營業收入為92.8億元，按季增長5.5%，按年增長21.5%，毛利率為30.2%，按年增長3.9個百分點。集團指引，第四季季度收入按季增長11%至13%，毛利率介乎33%至35%的範圍內。

然而，前台積電共同營運長蔣尚義去年底才上任中芯的副董事長，但中芯周四宣布，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人而辭任，今起生效，意味蔣尚義在中芯國際上任不足一年即辭職。

美國道指連跌三日，美元升穿95水平，創16個月高，黃金卻連升六日，升至1860美元。

美元升穿95 道指三連跌

美國通脹數據出爐後，美元美債抽升，美元升穿95水平，創16個月高，美國10年國債升至1.58厘水平。黃金卻連升六日，升至1,860美元。

美股繼續修正超買升幅，道指連跌三日，道指昨再跌158點或0.4%，報35921點。標普500指數微升，報4649點，但納指回升0.5%，報15704點。