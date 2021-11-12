17億美元縮水至2億美元　大淡友Russell Clark結束名下對沖基金

過去十年大部分時間都在做空美股的Russell Clark告訴客户，由於出現一系列虧損，將結束同名對沖基金RC Global Fund。

《智通財經網》周五（12日）報道，根據投資者文件，Clark自2010年以來管理的RC Global Fund截至今年10月末下跌2.6%，資產規模從2015年的約17億美元降至約2億美元。

Clark稱：「是時候退後一步，思考一下接下來怎麼辦，在看到適合我發揮才能的機會後，我們會回來。生活中唯一不變的就是變化本身。」

Clark今年早些時候告訴客户，隨着從美國到中國的監管機構對科技股的打擊，他正在對科技股進行淡倉押注。但此後，以科技股為主的納斯達克指數一直在大漲。

勵志成長史

Clark基金的終結與他二十多年前的投資生涯開始形成鮮明對比。2000年，作為悉尼瑞銀集團的一名畢業實習生，他跟隨朋友通過日內交易科技股而致富，並將最初的幾筆工資花在了5支dot-com股票上。隨着科技泡沫的破滅，四支股票崩潰後收益為零，第五支損失了一半的價值。

在過去九年的大部分時間裏，Clark一直是股票的淨淡倉。在他面臨着業績和融資的困難時期，他的公司關閉了兩隻基金。

Clark在澳洲堪培拉出生並長大，於2019年購買了Horseman的控股權。他於2006年加入Horseman，並於2010年開始經營該公司的旗艦基金，正值當時1990年代非常成功的全球股票基金經理John Horseman退休。

Clark在倫敦白金漢宮花園附近一個安靜的小房子裏，在他的辦公室裏經營着他的投資公司，他曾在2019年表示，他確信股市崩盤即將來臨。他在罕見的公開講話中告訴記者，「這可能是我的告別採訪。」

不要與聯儲局作對

去年新冠疫情以來，聯儲局及全球各央行實施了史無前例的「大放水」措施。美國M1規模迅速膨脹，遠遠超過實體經濟的需求。大量剩餘貨幣湧入金融市場，先是購買國債，拉低無風險資產的利率。假設股票與債券的息差不變，當無風險利率被拉低之後，市場對低股息的容忍度也將變大。他們將理所當然地接受高估值，從這個角度看美股不斷上漲是很正常的。

在此背景下，2020年可以說是淡倉們「悲慘生涯」的開始。首先是Tesla的淡倉們紛紛倒下，損失總金額超過400億美元，成為了史上最大的淡倉年度損失。

隨後香櫞研究在今年年初宣佈看淡GameStop，引起了散户強烈的憤怒，引發了歷史上第一次大規模散户抱團買漲一隻股票對抗美國淡倉。散户們的怒火甚至蔓延到轉為攻擊香櫞研究創始人Andrew Left，在事件不斷髮酵後，這間擁有20多年曆史的沽空機構宣佈停止做空研究，而專注於做多機會。

對於Russell Clark，ZeroHedge評論指出：「我們欽佩Clark的誠實和勇氣，同時也理解該基金關閉的理由是顯而易見的，那就是聯儲局已經接管了「市場」，其現在已經成為塑造輿論的政治工具，而非發揮其應有的市場核心作用，對未來和價格進行貼現發現。」