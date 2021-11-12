「Short ARK」基金上市　契媽揚言不擔心﹕等他們補倉

專門做空方舟基金（ARK）的Tuttle Capital Short Innovation ETF美國時間周二（11月9日）在納斯達克上市，該基金原名「Short ARKK ETF」，在上市前不久改為現在的名字，但代碼仍為「SARK」，即「Short ARK」（沽空方舟）的縮寫。

《新浪財經》報道，方舟投資公司（ARK Invest）創始人「女股神」﹑人稱「連登仔契媽」的Cathie Wood在周四（11月11日）訪問中表示，對這隻基金的出現並不感到擔心。

Cathie Wood說：「這就是市場，對吧？我從不擔心有人沽空ARK股票，或這隻新的ETF。」

到目前為止，沽空方舟持有的股票收益甚微。今年迄今，方舟創新ETF（ARKK）僅下跌了5%。但自2014年底推出以來，該旗艦基金的回報率為529%，是標普500指數同期162%的回報率的三倍多。

方舟投資策略的部分上行動力來自淡倉回補虧損頭寸。Tesla是方舟基金最大的持股，過去兩年為該公司帶來了巨大的回報，目前特斯拉的淡倉淨額比率已從2019年的約25%降至不到3%。

這就是為什麼Cathie Wood不介意投資者做空她的策略。她說：「如果我們是正確的，他們將不得不回補淡倉，這將是未來對這些股票的另一個需求來源。」

此外，對ARK破壞性增長投資策略的懷疑也受到Cathie Wood的歡迎，因為它限制了2000年網路泡沫時期那種在市場頂部常見的狂熱情緒。