最強通脹殺手？　彭博專欄作家： 用虛幣購物　十年物價平99.996%

美國於周三（10日）公佈10月消費者價格指數（CPI）按年上升6.2%，創下了1990年以來最大升幅。與此同時，Bitcoin就創下歷史高位，這是巧合嗎？據《彭博》報道，Bitcoin或可以對沖通貨膨脹，該幣提供了99.996%的通貨緊縮。

報道指出，與美元或任何其他傳統貨幣不同，Bitcoin設計之初就限制了供應量，因此不會因政府或央行發行過多導致貶值。彭博專欄作家John Authers計算後發現，在過去十年中，總體消費者價格指數上漲約28%，如果以Bitcoin計算該指數，顯示通貨緊縮率為99.996%。

換言之，10年前需要用一個Bitcoin購買的東西，現在只需要0.004 SAT（satoshi，1億「SAT」相當於1個Bitcoin），比特幣目前約報65,000美元。

Bitcoin上揚動力近半來自通脹憂慮

報道又指，Bitcoin於2009年問世以來，可以對沖通貨膨脹的論點隨之出現。近來物價飛升，美國10月消費者價格指數按年漲幅創下自1990年以來最大，等於坐實了疫情後經濟復甦的標誌就是高通貨膨脹。

彭博經濟研究的經濟學家估計，Bitcoin近期漲勢的大約一半由於市場擔心通貨膨脹加以解釋，另一半來自市場交投熾熱和動量交易。