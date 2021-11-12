中財辦韓文秀：共同富裕是中國長期目標　絕不能殺富濟貧

中國已將實現共同富裕提上日程，11月11日閉幕的中共十九屆六中全會發出第二個百年征程「動員令」。對於如何實現共同富裕，中共中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀回應稱，共同富裕沒有捷徑、不是變戲法，推動共同富裕，解決發展問題是第一位的，分配問題也很重要，但不能僅僅靠分配來實現共同富裕。

韓文秀今日在國新辦舉行的發布會上指出，中國人均國內生產總值雖然已經超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現。

韓文秀表示，中國經濟擁有健康的基本面、巨大的內需潛力和發展空間，完全能夠實現長期持續健康發展，為紮實推動共同富裕提供更為雄厚的物質基礎，強調經濟波動是短期現象，共同富裕是長期目標。

「推動共同富裕，需要實現高質量發展。要用發展的辦法解決前進中的問題，要增強發展的平衡性、協調性、包容性，持續縮小城鄉、區域發展差距，從源頭上打好共同富裕的基礎。」

推動共同富裕，需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。初次分配對於最終分配格局的形成具有基礎性作用。要堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，激勵引導社會成員通過誠實勞動和創新創業富裕起來。初次分配既要講效率，又要講公平，要規範分配秩序、合理控制初始分配差距。再分配要增強對分配差距的調節功能，通過完善稅收制度、提高直接稅比重、加強稅收徵管，更好發揮收入調節功能。同時，還要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區的支持與幫扶，更好地發揮兜底提低的作用，努力使橄欖型分配結構的兩頭更小一些、中間更大一些。

韓文秀還提到，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種渠道和方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客户，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」「殺富致貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。