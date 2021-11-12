政府﹕上季經修訂經濟增長5.4%　與預期相若　料全年增幅為6.4%

政府公布今年第三季本港經濟預測修訂數字，上季經濟增長幅度為5.4%，與預先估計相同月；第二季增幅為7.6%。與今年第二季相比，上季本港實質經濟按季增長0.1%，與預期數據相同。政府又指出考慮上季經濟表現後，預料全年經濟增長預測為6.4%，按近今年8月時覆檢時作出的5.5至6.5%預測增長幅度上限。

不過政府指出最新預測的實質本地生產總值，仍較2018年水平低2%，將會密切留意有關情況。

政府又預料受到經濟復蘇及入口價格上揚等因素影響，認為整體通脹壓力在短期內會增加，可是基本消費物價通脹在今年餘下時間應維持受控。考慮到首三季基本消費物價通脹為0.4%，在今年8月時已將全年通脹預測水平由1%降至0.7%。相應整體消費物價通脹預測為1.6%。

失業率降至4.5%

政府表示 隨着本地經濟活動持續恢復，勞工市場在第三季繼續復蘇。經季節性調整的失業率由第二季的5.5%進一步下跌至第三季的4.5%，就業不足率亦由2.5%下跌至2.1%，兩者均明顯較2020年12月至今年2月各自的高位7.2%和4%為低。工資及勞工收入以名義計算在第二季平均錄得輕微但較快的按年升幅，扭轉了過去兩年左右大致減慢的趨勢。

政府又指出全球經濟繼續處於復蘇的軌道上，但由於Delta變種病毒感染個案急升，以及許多地方出現供應瓶頸，復蘇勢頭在近月有所減慢，或會影響未來香港貨物出口的表現。此外，能源和大宗商品價格上漲以及美國和歐洲的通脹偏高，均為主要央行未來貨幣政策的走向帶來了不確定性。中美關係和地緣政治局勢的發展也須關注。

本地方面，營商氣氛大致維持正面，但由於外部不利因素增加，與幾個月前相比稍趨審慎。儘管如此，本地疫情穩定為內部經濟活動的進一步恢復創造有利條件。就業和收入情況改善，加上消費券計劃，在短期內也應繼續支持與消費相關行業。為達致更全面的經濟復蘇鋪路，社會必須努力實現更廣泛的疫苗接種，並遵守防疫措施。