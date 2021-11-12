銀公冀「商業數據通」助銀行更有效處理企業貸款

香港銀行公會表示，目前本港超過85%的銀行，已經在業務和營運方面使用金融科技，樂見業界與金融科技企業合作，善用科技滿足客戶的需要，提升銀行服務質素，並促進香港金融科技的發展。公會一向支持各項便利客戶的金融基建，而「商業數據通」更是「金融科技2025發展策略」的重點項目之一，歡迎「商業數據通」進入試行階段。

公會引述銀行業界稱，期望「商業數據通」能夠協助銀行更有效處理企業貸款的申請程序，讓銀行能夠在獲得客戶授權、妥善保障客戶私隱的前提下，加快獲得準確而全面的信貸資料，同時，讓企業放心與銀行分享其數據。

疫苗接種方面，針對監管機構於上月28日發出有關接種疫苗的通函，銀行公會已啟動相關的工作小組研究落實細節。同時，公會會繼續與監管機構保持溝通，確保業界了解當局的要求和建議；又指個別銀行已經向員工交待，鼓勵全體員工接種疫苗。

銀行公會又提到，經常強調普及金融的重要性，提倡公平待客，顧及不同社會人士對銀行服務的需要。近日公會分別與視障、聽障以及肢體殘障人士的團體見面，徵詢進一步普及無障礙銀行服務的建議，並已向會員銀行分享有關意見。公會期望與相關持份者保持溝通，並將繼續籌備其他推廣普及金融的措施及指引，滿足社會和客戶的需要。