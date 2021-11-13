美股│三大指數向好　強生分拆業務股價升　「Tesla殺手」再創新高

美股三大指均錄得升幅，道指收復昨日失地，收巿報36,100.31點，升179.08點或升0.5%；標普500指數報4,682.85點，升33.58點或0.72%；納指連升兩天，收報15,860.96點，升156.68點或1%。

強生公司宣布會在18至24個月內分拆成2間公司上市，1間主打消費者健康產品，另1間則是製藥及醫療器械設備，消息刺激強生股價上升，收報165.01美元，升1.95美元或1.2%

Tesla（特斯拉）股價偏軟，曾低見1019.2美元，其後稍為回升，收巿報1033.42美元，跌30.09美元或2.83%。

被喻為「Tesla殺手」的電動汽車初創企業Rivian Automotive則愈升愈有，上巿第3天股價再創新高，曾高見135.2美元，收巿價稍回落至129.95美元，升6.95美元或5.66%，較招股價78元勁升51.95美元或66.6%。

被喻為「Tesla殺手」的電動汽車初創企業Rivian Automotive剛上巿股價連日急升。（Rivian網站圖片）

迪士尼因上季業績遜預期，在開巿初段曾急瀉逾9%，其後跌幅稍為收窄，收巿報162.11美元，仍跌12.34美元或7.07%；Tesla（特斯拉）一度升逾3%，重上1100美元水平，但其後曾倒跌逾1%，收巿報跌4.44元或0.42%。

被喻為「Tesla殺手」的電動汽車初創企業Rivian Automotive則愈升愈有，周三（10日）以每股78美元上巿後，僅2個交易日已升穿百元大關，今日股價高低波幅逾一成，曾勁升逾24%，收巿報122.99美元，單日勁升22.26美元或22.1%，上巿2天累積升幅達44.99美元或57.67%