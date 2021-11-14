阿里周四公布季績　大行料次季收入年增33%　高盛期待新業務進展

阿里巴巴（9988）將於本周四（18日）公布截至今年9月底止的第二財季業績，市場普遍關注內地監管政策對公司影響，阿里巴巴將如何響應互聯網平台經濟相關政策、新業務投入的進展及目標等。

阿里巴巴股價近月似乎逐步喘穩，於150元水平找到支持。高盛上周發表報告，維持對阿里「買入」評級，未來12個月目標價則輕微由246港元下調0.4％至245港元。

阿里巴巴（9988）將於本周四（18日）公布截至今年9月底止的第二財季業績。（路透社）

高盛：下調阿里未來兩年收入預測

高盛在研究報告指出，中國的整體和網上零售銷售由8月份的按年分別增長2.5％和5.1％，復甦至9月份按年增長4.4％和10.1％，部分是因為內地當時放鬆防疫措施。但近期中國宏觀經濟表現疲弱，房地產市場萎縮，個別行業監管帶來的就業市場挑戰，以及更多因「雙11」購物節的消費滯後，相信10月的網上零售銷售增長將相對偏軟。

該行維持阿里第二財季的收入預測為按年增長33％，當中，國際商務按年增幅達45%，而阿里雲則按年增29%。高盛預期，集團非公認會計準則EBITA按年跌14％至353億元人民幣，非公認會計準則淨利潤按年跌27％至345億元人幣。

此外，隨著阿里投資並建立更多元化的應用程序和業務，包括淘寶特賣、淘菜菜、盒馬鮮生社區、本地服務等，該行期待相關業務有更多進展。

該行又指，考慮到阿里健康（0241）的最新銷售、盈利展進以及後高鑫零售上半財年業績後，下調阿里巴巴2022至2024年的收入和非公認會計準則的每股盈利預測0至1％。

盒馬鮮生為阿里巴巴旗下售賣生鮮食品的子公司。（南方PLUS）

瑞信：阿里長期投資增加 利潤率或面臨壓力

瑞信於上月初亦發表研究報告指，預計阿里第二財季收入按年增長32%至2,040億元人民幣，其中宏觀消費環境影響下，客戶管理收入（CMR）按年增長料放緩至6%。

該行預測，經調整EBITA按年下跌22%，主要由於期內投資力度加大，以及低利潤率業務收入佔比提升。

瑞信表示，在消費環境增長放緩、競爭力加劇，以及阿里長期投資增加下，利潤率可能面臨壓力，未來將關注社區團購及淘寶聚划算等新業務，以及平台互聯逐步推出對GMV及用戶量增長的支持作用。

瑞信指，考慮到上述種種挑戰，下調阿里2022至2024財年每股盈利預測4%至6%，並將電商EV/EBITA預測由13倍降低至10倍，目標價由218港元下調至186港元，評級則維持「跑贏大市」。