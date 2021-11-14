對沖基金橋水Q3大手掃入中概股　阿里躍升為七大重倉股

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）今年第三季持倉出爐！根據該基金上周五（12日）向美國證券交易委員會（SEC）提交13F文件顯示，大手買入阿里巴巴（美：BABA）約187萬股，增持比例高達1.31倍，躍升至第七大重倉股。

根據13F文件顯示，該機構第三季度除增持阿里巴巴之外，還大幅增持其他中概股，當中包括持有192萬股拼多多（美：PDD），單季增持80萬股；還加注80萬股京東（美：JD）、118.7萬股蔚來汽車（美：NIO）、26.8萬股嗶哩嗶哩（美：BILI），同時新買入近900萬股滴滴（美：DIDI）。

另外，橋水清倉芯片股，包括AMD、高通（美：QCOM）、英偉達（美：NVDA）等。

巴郡副董事長芒格今年已兩次「低撈」阿里巴巴（美：BABA）。（美聯社）

中概股反彈時機已至？芒格今年兩次「低撈」阿里

近數年，橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio）曾多次表示看好中國資產的觀點。他認為，投資者不應該對市場短期波動感到憂慮，從而出售中國資產，最終或會錯過中國經濟發展的紅利。巴克萊銀行亦分析指，今年以來中概股股價已「腰斬」逾半，如今反彈時機或將出現。

事實上，除了橋水外，「股神」巴菲特的黃金拍檔、巴郡副董事長芒格今年已兩次「低撈」阿里巴巴。截至9月底的披露，旗下Daily Journal Corporation（US：DJCO）阿里巴巴持股單季增加82%，至約4,500萬美元。

橋水基金目前最新前十大重倉，包括三隻新興市場ETF、標普500指數ETF、沃爾瑪（美：WMT）、寶潔（美：PG）、阿里巴巴、強生（美：JNJ）、可口可樂（美：KO）和百事（美：PEP）。截至三季度末，橋水基金持倉總市值為182.64億美元，較上次報告增加17.17%。