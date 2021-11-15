大摩經濟學家料2023年始加息　與首席執行官意見相左

摩根士丹利經濟學家仍然預計聯儲局要到2023年才會加息，與他們自己的首席執行官意見相左。

《新浪財經》報道，在周日（14日）發布的展望報告中，摩根士丹利策略師Andrew Sheets稱，該行經濟團隊的同事認為，聯儲局到明年年中將結束資產購買計劃，但不會在2023年初之前上調目前接近為零的基準利率。

Sheets表示，這是因為他們預計通脹將放緩，勞動力市場參與率將持續上升。他們預計，在消費者支出和資本投資的拉動下，美國經濟明年將增長4.6%。

這些經濟學家的觀點聽起來比摩根士丹利首席執行官James Gorman更鴿派。Gorman上個月對「現在資金太便宜、易得」表示了擔憂，並稱聯儲局應該在2022年第一季度「開始行動」。

這不是Gorman第一次表現得比該行經濟學家更為鷹派，而且事實經常證明他是對的。

今年5月份，他說自己預計聯儲局將於今年年底開始縮減債券購買規模，而他手下的經濟學家們則表示，減碼將從2022年4月開始。然而，聯儲局11月宣佈了減碼計劃。

回憶2015年，Gorman曾表示，他會大力押注聯儲局年內加息，但他手下的經濟學家們認為決策者會等到2016年。結果，聯儲局在2015年12月提高了借貸成本。