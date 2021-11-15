恒指高開後倒跌　友邦逆市漲2%　譚仔國際創新高飆逾6%｜持續更新

美股上周五仍造好，道指收升179點或0.5%，重上36000關，收報36100點；標指與納指收市分別漲0.72%及1%。焦點股特斯拉（美：TSLA）收挫2.8%，報1033.42美元；另一方面，Rivian（美：RIVN）則連日大升，收報129.95美元。



港股方面，恒指上周累升457點，收報25327點。本周四（18日）重磅股阿里巴巴（9988）季績公布，可留意業績前異動；另融創（1918）系配股、譚仔國際（2217）業績亮麗，均可留意股價。「黑期」今早最新升逾百點，在25400點附近，料恒指高開或尋找方向。



【09:50】保利協鑫曾升4%

保利協鑫 （3800） 曾升4%，高見3.12元，最新升3%，報3.06元。

友邦（1299）逆市漲逾2%，報85.15元。

恒生指數高開後倒跌，現跌23點或0.1%，報25304點。

【09:45】譚仔國際創歷史新高

新秀麗（1910）上周公布截至今年9月底止第三季業績淨虧損大幅收窄，今早高開逾6%，其後續揚近12%，高見19.28元，創逾一年新高，成交額9,610萬元。

譚仔國際（2217）創歷史新高，飆6.7%，報3.8元，成交額4,110萬元。

恒指升幅收窄不足40點，現報25366點，升38點或0.15%。恒生科指漲32點或0.5%，報6598點。

【09:20】恒生指數高開110點

恒生指數高開110點或0.43%，報25437點；恒生科指開升38點或0.58%，報6603點；恒生國指開報9145點，升31點或0.34%。大市成交額97.87億元。

科技股方面，騰訊（0700）高開1.4%，報492元；阿里巴巴（9988）升0.55%，報163.3元；美團（3690）漲0.4%，報291元；京東（9618）漲1.58%，報334.8元；小米（1810）漲0.7%，報21.3元。

融創中國（1918）先舊後新方式配售3.35億股，每股作價15.18元，集資約50.85億元。同時，該公司以每股14.75元配售融創服務（1516）約1.58億股，佔融創服務已發行股本約5.1%，涉資約23.31億元。兩者均低開，融創中國挫7.4%，報15.78元；融創服務瀉10.87%，報14.76元。

譚仔國際（2217） 高開2.5%，報3.65元。

新秀麗（1910）高開6.6%，報18.4元。