耀才民調指散戶投資港股佔比跌　許繹彬：香港人唔好放棄港股

耀才證券公布2022年大市前瞻民意調查報告，2021年初至今的整體證券投資回報獲利表現，62%受訪者表示投資回報為一般，賺幅少於一成；賺幅一成至三成為26%；賺幅逾三成僅7%。

耀才證券執董兼行政總裁許繹彬指，今次民意調查報告的焦點包括，散戶投資美股的佔比，由上次調查的10%，增長至16.5%；至於港股則由83%回落至72%，明顯與市況表現有關。

板塊方面，科技股仍然是散戶獲利最多的板塊，約有29.9%受訪者；但已由上次報告的約50%水平大幅回落。

對於第四季港股走勢預期，33%受訪者睇好；18%睇淡；而近半受訪者（49%）保持中性。對於2022年，約有33.4%受訪者預計恒指將於28000點以上；38.2%認為於26500點至27999點；意味逾七成受訪者認為明年港股將高於現時的水平。

新股市弱 復甦視乎兩條件

對於港股疲弱，許繹彬認為主要是氣氛主導表現，隨著監管措施頻頻出台，該開始部署下一浪走勢。而新股方面，他不感樂觀，除非大市見底喘定，以及主板成交重上2,000億元以上，新股市場才能活躍起來。許繹彬笑言，最近有些說法指棄港股買美股，他希望香港人不要放棄港股轉投美股，冀繼續支持港股。

對於近日有人行官員及官媒點名批評跨境券商，許繹彬指，在有關消息公布後，10月至11月的開戶量按月增加10%至20%，未知是否從被點名券商轉來，僅稱「來者不拒」。

港股將在24000至26000點波動

耀才證券研究部總監植耀輝指，雖然港股估值較美股吸引，但預期明年市況仍然被國內監管措施主導，視乎監管會否鬆綁。他估計，除了行業監管外，內房債務及經濟前景令投資者採觀望態度，預計將困擾港股走勢，短期將會在24000點至26000點上落。板塊方面較看好新能源及儲電概念，特別是儲電是全球需求。

耀才證券研究部副經理黃澤航表示，今年A股格局鮮明，中小創大幅跑贏滬指，但在短期經濟增長和通脹壓力預期影響下，滬指重上3731點難度不小，建議部署考慮到經濟轉型趨勢、政策邏輯轉變和資金風格變化。

他表示在十四五規劃下，新能源股份繼續看好，而過去超跌的板塊如科網、白酒、內房、家電，恐見有反彈但難有長期趨勢。新能源方面，黃澤航認為發電、儲電有政策支持，「唔會錯得去邊」。