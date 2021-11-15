人行開展萬億元MLF操作　單日投放量創歷史新高

人民銀行11月15日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展10,000億元（人民幣‧下同）額度中期借貸便利（MLF）操作（含對11月16日和30日兩次MLF到期的續做）和100億元逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。



《上海證券報》11月15日報道， 11月16日和11月30日分別有8,000億元和2,000億元MLF到期，合計到期量為1萬億元。由此，人行對本月到期的MLF實現了等額平價續作。

這是人行連續第三個月等量平價續作MLF。在當前宏觀經濟運行態勢出現一定變化，以及市場流動性擾動因素增加的背景下，業內認為，人行實施高額等量平價續作，表明央行呵護資金面態度明顯，有助於穩定市場對流動性的平穩預期。後續來看，預計央行會根據市場資金面供需情況，適度調準公開市場操作節奏，確保流動性維持在合理充裕格局。

央行釋放史上單日最大規模MLF

本月MLF到期量為年內最高水平，人行高額等量平價續作有何深意？

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，央行選擇等量對沖，主要是因為11月資金面擾動因素大，公開市場操作工具到期量和專項債發行量大，央行完全對沖，確保市場流動性保持合理充裕，央行呵護資金面態度明顯；同時，有助於穩定市場對流動性平穩預期。

「11月央行鉅額等量續作MLF，有助於商業銀行應對即將到來的新增地方政府專項債發行高峰，避免市場利率超預期上行。」東方金誠首席宏觀分析師王青分析認為，這一方面體現了貨幣政策和財政政策之間的配合，也有助於為四季度穩增長創造較為有利貨幣金融環境。

11月中下旬將進入新增地方政府專項債高密度發行階段，業內預計，發行量將在9,000億元左右，顯著高於上月全月的5,135億元。

短期內實施政策性降息可能性不大

從「量」的層面看，央行連續高額等量平價續作MLF，呵護市場流動性，頻釋暖意。從「價」的角度看，本月MLF操作利率為2.95%，與10月持平，連續20個月保持這一水平，凸顯貨幣政策「穩字當頭」。

「近期，央行每日開展7天期逆回購，操作利率始終保持在2.20%，短期政策利率處於穩定狀態。由於在利率走廊中短期政策利率和中期政策利率之間存在較為固定的聯動關係，這實際上已預示11月MLF利率不會發生變化。」王青說。

業內人士認為，短期內實施政策性降息的可能性不大。王青表示，在跨周期調節背景下，央行將優先選用類似支小再貸款等結構性政策工具，輔以加大公開市場操作規模、加量續作MLF，乃至降準等數量型政策工具，推動貨幣政策向穩增長方向微調。

進入四季度之後，隨着市場擾動因素逐步增多，央行連續開展高額逆回購，對資金面呵護有加。上周，央行連續五天開展千億逆回購，實現淨投放2,800億元。與此同時，央行近期「上新」碳減排工具落地，「輸血」商業銀行，直達碳減排領域重點領域。

「這一方面體現了流動性管理靈活精準的政策目標，同時也體現了在經濟形勢複雜期，優先選用數量型工具引導市場利率適度下行的政策意圖。」王青認為，當前經濟放緩壓力可控，在諸多備選政策工具中，短期內實施政策性降息的概率不大，四季度MLF利率有望繼續保持不動。