調查：逾7成受訪灣區初創企業　料未來3年收入增逾25%

香港貿發局及滙豐（0005）今（15日）發布一項共同進行的粵港澳大灣區初創生態調查，在8至9月以網上及電話問卷，訪問了308間於2016年或以後成立、並在大灣區設公司總部或辦公室的初創企業，逾7成受訪者預期未來3年收入增長達2成半以上，其中近2成受訪者預期增長將超過1倍。

現時初創企業家年紀、各方面稍為成熟

香港貿發局研究總監關家明表示，以往對初創企業家印象是年輕人為多數，但據調查發現，接近3分2人（61%）是介乎31至40歲，22至30歲只佔近2成，而41至50成則佔有約1成半。而初創企業創辦人的學歷方面，有6成7受訪者持有大學學位、約2成持有碩士學位、接近1成持有PhD學位，學歷水平相當高。

他表示，由於現時環境不少產業都有很高的科技含量，需要一定的資歷及成本，並不是靠著衝勁便能做到，因此初創企業家年紀和各方面條件或會稍為成熟。

今年初創企業數目歷年新高

滙豐銀行香港工商金融中小企業主管王海珍表示，料2030年區內整個經濟規模將增加3倍，至4.6萬億美元（約35.88億港元），她表示今年初創企業數目為歷年新高，較2017年增加68%，單在大灣區已有43間總市值達1.1萬億美元（約8.58萬億港元）的科技獨角獸企業。

另外，王海珍表示，滙豐專注大灣區新客戶增長，去年首推遙距開戶服務後，增幅理想。她又指，今年把科技信貸基金及醫療信貸基金的金額加大至18億美元（約140億港元），以支持初創企業。

貿發局及滙豐指，政府在4年間投放逾1,300億元以推動創科發展，根據本年度施政報告，科學園已有約900間涵蓋人工智能、環保技術、生命健康等科企及初創，並培育了4間獨角獸企業；數碼港亦同樣培育了5間獨角獸企業，而科技園及數碼港亦分別每投資1元便能吸引外間投資13元。