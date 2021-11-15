道指年內累升18%　明年可再追？　大摩分析師籲明年遠離美股美債

2021年將盡，又接近回顧今年財金市場表現的時間。論表現，美股相當優秀，道指上周五（12日）收市報36100點，年內累積升幅近18%，完全跑贏同期中﹑港股市。明年還是可以看好美股？摩根士丹利的分析師，並不看好明年美股表現；更於最新發表的報告內建議投資者，明年應離美股及美債，反而將資金投放在歐洲及日本股市。



據《新浪財經》報道，摩根士丹利策略團隊建議2022年最好遠離美國股票和債券，並且在歐洲和日本尋求更好的回報為宜。他們認為，即使美國經濟增長有所改善且通貨膨脹放緩，但貨幣方面的支持減弱且估值偏高，將在2022年阻礙美國資產的發展。

摩根士丹利的策略師在年度投資展望中表示，歐洲和日本的基本面更具吸引力，這些國家的央行行長將更有耐心，且通脹壓力較低。

料明年債息將高企

以Andrew Sheets為首的策略師11月14日寫道，他們認為，2022年真的是「周期中、後階段」的挑戰：一方面是經濟增長更佳，另一方面是高估值、政策緊縮、投資者活動活躍，以及通貨膨脹比大多數投資者習慣的要高，看到了很多挑戰，包括標準普爾500指數的下行和美國10年期債收益率的高企。

過去一年股票持續上漲和債券遭逢賣壓主導市況，策略師已開始推介他們對2022年的預測，投資者心中最關注的就是通貨膨脹的威脅。高盛上周表示，隨着經濟周期的成熟，預計風險資產的回報不會太令人印象深刻。

摩根士丹利預估，標準普爾500指數在2022年將收於4,400點，比當前水平低約 6%。由於經濟增長改善和實際利率上升，其策略師預計，10年期國債收益率在2022年年底前將升至2.10%，高於11月15日的 1.55%。